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Çöpür, kadının toplumdaki yerini kitaplaştırdı

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Çöpür, kadının toplumdaki yerini kitaplaştırdı
Kamil Çöpür, gerçek bir olaydan uyarlayarak yazdığı ‘Suçum Kadın Olmak’ adlı kitabını imzaladı.

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) ‘de düzenlenen imza gününe CHP ağırlıklı olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

HAMİLE KARISI İÇİN AYVA ÇALIYOR

 ‘Suçum Kadın Olmak’ adlı kitabının konusu hakkında bilgi veren Çöpür, “Kitap; bir fabrikada çalışan bir işçinin evlendikten sonra eşinin hamile kalması ve bir akşam eşinin bir ayvaya aş ermesi anlatılıyor. O zamanlarda tabi böyle büyük marketler, manavlar falan yok. Adam çalıştığı fabrikanın bahçesinde bulunan ayva ağacından ayva koparıp eşine veriyor. Ertesi gün adam işten atılıyor. Ayva kopardığı için işinden kovuluyor ve hayat mücadelesi işte o zaman başlıyor. Bir ayva için işten çıkarılmasına çok üzülmüştüm. Bu romanımı yazarken kadının toplumumuzdaki yerini ve siyasetçilerin kadına bakışını kaleme aldım. Bu romanda kadının doğurmasından, örtünüp örtünmeyeceğine, gülmenin şiddetine kadar erkeklerin karar verdiği toplumda kadınların isyanı anlatılıyor. Suçum Kadın Olmak kitabının en önemli mesajı ise acıyı yaşamadan güzelliği göremiyor, tutsak olmadan özgürlüğü anlamıyoruz. Sevginin türlerini bu romanda anlatıyorum. Asıl suçluyu siz bulacaksınız” şeklinde konuştu. 

KAMİL ÇÖPÜR KİMDİR?

Kamil Çöpür, 1949 yılında Malatya’nın Akçadağ ilçesinin Büyük Çimiş Köyü’nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. İzmit Ticaret Lisesi’nde Meslek Dersleri öğretmeni olarak 25 yıl görev yaptı. Yazar, altı yıl da Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik yaptı. Meslek Yüksek Okullarında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Demokratik kitle örgütlerinde değişik görevler alan yazarın, gazetelerde çeşitli makaleleri var. KOSGEB’in düzenlediği girişimcilik eğitimi kurslarında altı yıldır girişimci uzmanı olarak görev yapıyor.

Ayşegül Kalaycı

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