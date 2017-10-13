Çorba Çeşmesi trafiği tıkıyor

İzmit’te Doğu Kışla yanında, minibüs durağı önünde bir çorba çeşmesi var. Sabah saatlerinde işçi servis araçları, şehir içi minibüsleri bu çeşme önünde duruyor, insanlar çorba almaya çalışıyor. Hatta zaman zaman tramvayın bile burada durduğu, insanların tramvaydan inip, çorba almaya çalıştıkları görülüyor.

Bu nedenle, yol kapanıyor. Trafikte sorun ve tartışmalar çıkıyor. Doğu Kışla Bölgesi’ndeki bu çorba çeşmesi için, trafik tıkanıklığına yol açmayacak yeni bir yer bulunması isteniyor.