Çorbalar denetimden geçti

İzmit Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan ve halen şehrin 7 ayrı noktasında faaliyet gösteren çorba çeşmelerine, çorba temin eden firma sık sık denetleniyor.

Ayda 100 binin üzerinde vatandaşın sıcak çorba içtiği çeşmelerin çorba tedarikçisi firmanın Körfez ilçesindeki imalat ve üretim yeri gece 02.00 saatlerinde denetimden geçti. Denetime, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Körfez Tarım İlçe Müdürlüğü görevlileriyle Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri katıldı. Yapılan denetimde her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken yetkililerce işyeri sahibine imalat ve üretim esnasında gösterdiği hassasiyet için teşekkür edildi.

İzmit Belediyesi yetkilileri, bu tür denetimin sık sık ve habersiz şekilde yapıldığını, şimdiye kadar en ufak bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını ifade ederek, “Vatandaşlar çeşmelerden çorbalarını gönül rahatlığı içinde içmeye devam etsinler” dediler.