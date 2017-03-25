Çorum Belediye son iki deplasman maçını kazandı

Yarınki rakibimiz 15 deplasman maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi alırken, 12 gol atıp 12 gol yedi.

Çorum Belediyespor dışarıda Tekirdağ, Kartal, Manavgat ve Karacabey’e üstünlük sağladı. 1.grupta deplasman performansında 5’nci sırada yer alan rakibimizin dışarıda gol atamadığı ve yemediği maç sayısı altı. Çorum ekibi son iki deplasman maçından 1-0’lik galibiyetlerle döndü.

GOLCÜLERİ YARIN YOK

Çorum Belediyespor’un 17 gollü ismi Yakup Alkan sarı kart cezası nedeniyle yarın (pazar) forma giyemeyecek. Yakup aynı zamanda 3.Lig 1.grubun en çok gol atan ismi. Rakibimizde savunma oyuncusu Akın da cezası nedeniyle bugün oynayamayacak.