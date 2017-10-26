Çorum Belediye asları dinlendirdi

Lige konsantre olan İç Anadolu ekibi, kupa sınavına yedek ağırlıklı kadroyla çıktı. Teknik patron Yusuf Tokuş, son lig maçı 11’inden sadece 4 futbolcuya Trabzonspor karşısında şans verdi. Yakup Kayış, Abdullah Karmil, Taner Gürsoy ve Özgür Kedikli as takımdan bu maçta forma giyen isimler oldular. Tokuş, as futbolcularının önemli bölümünü Kocaelispor maçına sakladı.

Bank Asya 1.Lig şampiyonluk sezonu Kocaelispor forması giyen 38 yaşına gelen Murat Hacıoğlu da kupa maçında ilk 11’de şans buldu. Baştan sona Trabzonspor’un üstün oynadığı maç 6-0 sona erdi. Kupaya veda eden Çorum Belediyespor pazar günkü lig maçını beklemeye koyuldu. Bu arada Kocaelispor’un grubunda kupada yoluna devam eden takımlardan Kızılcabölük de önceki gün Sivasspor’a 3-1 yenilip elendi. Böylece Kocaelispor’un grubunda kupada devam eden hiçbir takım kalmadı.

