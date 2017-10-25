Çorum hazırlıkları başladı

Bu maçın ilk çalışmasını önceki gün gerçekleştiren Yeşil-Siyahlı ekip, dünde çift antrenman yapacaktı.

BURAK SÜLEYMAN DÜZ KOŞU YAPTI

Ligde üst üste 4’üncü maçından da berabere kalan Kocaelispor, son olarak sahasında Payas Belediyespor karşısında 1 puana razı olmuştu. Berabere kaldığı diğer maçlara göre Payas Belediyespor maçında çok fazla fırsat da bulamayan Yeşil-Siyahlı ekibin performansında düşüş yaşanmıştı. Takımda performansı giderek yükselen Burak Süleyman ise hafif sakatlığı yüzünden haftanın ilk çalışmasında düz koşu yaptı, antrenmanın son bölümünde takıma katıldı.

ÜÇ KALELİ MAÇ!

Payasspor maçı sonrasında çok büyük moral bozukluğu yaşayan Yeşil-Siyahlı ekip, haftanın ilk çalışması kısa tutuldu. Bir süre tempolu koşular yapan takım, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından yarı sahada üç kaleli maç oynadı. Üç gruba ayrılan oyuncuların yaptığı maçta çok büyük heyecan yaşandı. Önceki günkü çalışmayı Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil de takip etti. Kocaelispor, dünde yaptığı iki çalışmayla Çorum karşılaşmasına hazırlandı.