Kocaeli21 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Çorum’a gidiyoruz
Çorum’a gidiyoruz

Çorum’a gidiyoruz

Kocaelispor bu hafta grubun favorilerinden Çorum Belediyespor’a konuk olacak. Maç pazar günü oynanacak. Grupta bu hafta iki maç cumartesi, yedi maç pazar günü. 

A+A-

Bu haftanın programı

28 Ekim Cumartesi

14.00 Düzyurt-Aydınspor

14.30 Adliye-Sultanbeyli

29 Ekim Pazar

13.30 Kızılcabölük-Karaköprü

14.00 Cizre-Arsin

14.00 Elaziz Bel-Tarsus İ.Y

14.30 Çorum Bel-Kocaelispor

14.30 Payas-Osmaniye

15.00 Tepecik-Utaş Uşak

19.00 Karacabey-Tekirdağ

Bu haber toplam 76 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.