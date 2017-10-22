Çorum’a gidiyoruz
Kocaelispor bu hafta grubun favorilerinden Çorum Belediyespor’a konuk olacak. Maç pazar günü oynanacak. Grupta bu hafta iki maç cumartesi, yedi maç pazar günü.
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Bu haftanın programı
28 Ekim Cumartesi
14.00 Düzyurt-Aydınspor
14.30 Adliye-Sultanbeyli
29 Ekim Pazar
13.30 Kızılcabölük-Karaköprü
14.00 Cizre-Arsin
14.00 Elaziz Bel-Tarsus İ.Y
14.30 Çorum Bel-Kocaelispor
14.30 Payas-Osmaniye
15.00 Tepecik-Utaş Uşak
19.00 Karacabey-Tekirdağ
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Etiketler : Kocaelispor, Çorum Belediyespor
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