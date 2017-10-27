Çorum’a hazırız 

Akşam saatlerinde Vinsan Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmaya tüm futbolcular katıldı. Teknik patron Fatih Kavlak idman öncesinde futbolcularıyla kısa süreli toplantı yaptı. Başkan Bahri Yavuz da çalışmayı başından sonuna kadar takip etti. Düz koşu ile başlayan antrenmanda daha sonra 5’e 2 top kapmaca oynandı ve sürat geliştirme çalışması yapıldı. 1’e 1 hücum ve savunma çalışmasıyla süren idman 45 dakika süren çift kale maçla sona erdi.

BURAK SÜLEYMAN 20 DAKİKA OYNADI

Sakatlığı süren Can Emre takımdan ayrı düz koşu yaparken, Mesut düz koşu ve sürat çalışmasının ardından 5’e 2 çalışmasına katıldı. Kasığında ağlı olan Burak Süleyman ilk iki idman düz koşu yapmıştı, önceki gün çift kaleye çıktı ancak fazla zorlamamak adına 20’nci dakikada bıraktı. Mr’ı çekilen yetenekli futbolcunun kasığında zorlama olduğu tespit edildi. Yıldız futbolcunun pazar günkü maçta oynayabileceği belirtildi. Bugün yapılan son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan Yeşil-Siyahlılar yarın sabah Atış Poligonu Tesisleri’ndeki kahvaltının ardından otobüsle yola çıkacak.

Mert Güvenaltın