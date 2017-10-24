Çorum’da tanıdık yüzler

Ekibi geçen sezon Gölcükspor’un teknik patronluğunu yapan Yusuf Tokuş çalıştırıyor. Geçen sezon Play-Off oynayan kadronun iskeletini koruyan, eksik yerlere nokta transferler yapan ekip hedefini şampiyonluk olarak belirlemişti. Takımın gol umudu ise Gölcükspor ve Darıca G.B’den tanıdığımız Abuzer. Son iki sezonu 29 golle geçiren Abuzer, bu sezon biri kupa olmak üzere 5 gol attı.

YARIN KUPA MAÇLARI VAR

Bu arada pazar günkü rakibimiz Türkiye Kupası 4.tur maçında yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanacak ve saat 14.30’da başlayacak maçı A Spor naklen yayınlanacak. Kupaya da önem veren ve bugünkü maçta tur isteyen Çorum Belediyespor teknik sorumlusu Yusuf Tokuş’un sahaya ideal kadroyu sahaya süreceği belirtiliyor.