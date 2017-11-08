Çubuklu: “Kadromuz iyi, takviyeye gerek yok”

Pazar günü evinde şampiyonluk adayı Turgutluspor ile karşılaşacak olan temsilcimiz hazırlıklarına dün başladı. Kavaklı sahasındaki idmana gribe yakalanan ve serum tedavisi gören Ömer Faruk dışında tüm futbolcular katıldı. Çalışma öncesinde teknik patron Kayhan Çubuklu futbolcularıyla uzun süreli bir toplantı yaptı.

ÇUBUKLU KADROYA KEFİL

İki grup halinde yapılan tempolu koşuların ardından son maçta oynamayanlar yarım sahada çift kale oynadı, diğerleri yer hareketleri yaptı. Kuvvet idmanları yapan Furkan’ın bir hafta sonra takıma gireceği belirtildi. Teknik sorumlu Çubuklu basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, “Bu takım iyi takım, yeni oyuncuya gerek yok. Bu malzemeyi en iyi şekilde kullanacağız. Yoksa, onu al bunu al, o takımı herkes çalıştırır. Önemli olan bu takımı iyi hale getirmek. Deplasmanda 2 gol atmak o kadar kolay değil. Takımımız iyidir, daha da iyi olacak” dedi.