Çubuklu: “Takımı umduğumdan iyi gördüm”

“ÜZERİNE KOYACAĞIZ”

“Kısa süre önce göreve başladık, çok kısa zamanda çözmemiz gerekenler var. Hiç ummadığımız anda pozisyon yokken olan bir penaltı, oyunumuzu bozdu. İdman eksikliğimiz var, fizik olarak gerideyiz. İlk 15 dakikada 3-4 pozisyon vardı. Takımı umduğumdan iyi gördüm. Genç oyuncuların coşkusu beni bayağı umutlandırdı. İnşallah bunun üstüne koyarak, gelecek haftalarda daha iyi oluruz”

“DUYGULARINA DOKUNACAĞIZ”

“Hakemin penaltı kararı doğruydu. Gereksiz yerde penaltıydı. İyi oynuyorduk. Gol pozisyonunda sıkıntı çekiyoruz. Zamana ihtiyacımız var. İyi bir Sedat ve Berke çok iş yapar. Elimdeki mevcudun hepsini düşünüyorum, iyi olan oynayacak. Hepsi çok iyi insanlar, karakterli oyuncular. Duygularına dokunarak biraz daha ileriye çekeceğiz”

“İYİ OLAN TAKIMA GİRECEK”

“3.Lig’de oynuyoruz. Kötü bir lig, kötü hakemler. Kızılacak, konuşulacak bir sürü iş var, fakat hakem bunu vermedi, şunu yapmadı demeyeceğiz, oyunu pozisyon pozisyon geliştirerek oynayacağız. Berke’nin performansında sıkıntı var, kolay işler halledeceğiz. Şu an 11’i say deseniz bilmem, iyi olan, çalışan takıma girecek. Bahattin’in bu kadar iyi oynayacağını hiç tahmin etmemiştim”

