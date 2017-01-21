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Cüce su aygırının yeni üyesi Darıca'da dünyaya gelecek

Cüce su aygırının yeni üyesi Darıca'da dünyaya gelecek
Darıca'daki hayvanat bahçesinde bulunan Türkiye’nin ilk ve tek cüce su aygırları ailesine yeni bir üye daha geliyor.

Darıca'da bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkındaki Türkiye’nin ilk ve tek cüce su aygırlarının dişi üyesi doğuma hazırlanıyor. 3 bin 600’ü aşkın nüfusa sahip 286 tür hayvan ile Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olma özelliğine sahip olan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ndeki cüce su aygırları, yeni yavrularını dünyaya getirmek için gün sayıyor. 

"Nesilleri tükenme tehlikesi altında olan su aygırı hamile”
Yakın bir zamanda doğum yapacak olan cüce su aygırı ile ilgili bilgiler veren Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Ülkemizin ilk ve tek cüce su aygırlarının barınağındayız. Burada bir tane erkek iki tane dişi su aygırımız var. Nesilleri tükenme tehlikesi altında olan bu canlılardan bir tanesi hamile. Dişimiz belki ikiz de dünyaya getirebilir çünkü karnı inanılmaz bir büyüklüğe ulaştı. Eylül ayının başından itibaren hamile olduğunu gözlemledik. Yakın zamanda doğumu gerçekleştireceğini düşünüyoruz” dedi.

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