Cumartesi akşamı Payas Belediye ile
Kocaelispor fikstür gereği iki hafta içerde oynuyor.
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Bu akşam Osmaniyespor’u ağırlayan Yeşil-Siyahlılar bu hafta Payas Belediyespor’u konuk edecek. Maç cumartesi akşamı oynanacak.
Bu haftanın programı
21 Ekim Cumartesi
14.00 Karaköprü-Düzyurt
14.00 Arsin-Elaziz Bel.
15.00 Sultanbeyli-Tepecik
15.00 Aydın-Cizrespor
19.00 Tarsus İ.Y-Çorum bel.
19.00 Kocaelispor-Payas bel.
22 Ekim Pazar
14.30 Osmaniye-Adliye
15.00 Utaş Uşak-Karacabey
15.00 Tekirdağ-Kızılcaabölük
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Etiketler : Kocaelispor, Osmaniyespor
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