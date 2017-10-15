Cumartesi akşamı Payas Belediye ile

Bu akşam Osmaniyespor’u ağırlayan Yeşil-Siyahlılar bu hafta Payas Belediyespor’u konuk edecek. Maç cumartesi akşamı oynanacak.

Bu haftanın programı

21 Ekim Cumartesi

14.00 Karaköprü-Düzyurt

14.00 Arsin-Elaziz Bel.

15.00 Sultanbeyli-Tepecik

15.00 Aydın-Cizrespor

19.00 Tarsus İ.Y-Çorum bel.

19.00 Kocaelispor-Payas bel.

22 Ekim Pazar

14.30 Osmaniye-Adliye

15.00 Utaş Uşak-Karacabey

15.00 Tekirdağ-Kızılcaabölük