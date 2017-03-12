Cumhurbaşkanı bugün İzmit’te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8.Açılış Bayramı için bugün ilimize geliyor.

Erdoğan, bugün saat 16.00’da Perşembe Pazarı alanında 851 milyon TL’lik 223 eserin açılışını yapacak, halka hitap edecek.

60 BİN TÜRK BAYRAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün ilimizde en iyi şekilde ağırlanması için AK Parti Kocaeli Teşkilatı, kısa zaman zarfında çok iyi çalıştı. Bugünkü mitinge halkı davet etmek için 4 gün içinde 500 bin el broşürü dağıtıldı. 12 ilçede 1500 adet mitinge davet bez afişi asıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kocaeli Valiliği de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi nedeniyle olağanüstü önlemler aldı. Bugün saat 12.45’te sona erecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Perşembe Pazarı ve D-100 Karayolu ile bağlantı yollarında önlem alacak. Cumhurbaşkanı’nın mitingine 100 bin kişinin katılımı bekleniyor.