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Cumhurbaşkanı Erdoğan 02.32'de halka hitap edecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 02.32'de halka hitap edecek
Meclis, FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı olan 15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, özel gündemle toplanacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan etkinlik, Meclis Şeref Kapısı önündeki alana kurulacak olan dev ekranlardan canlı verilecek. FETÖ'nün darbe girişiminde, Meclis'e ilk bombanın atıldığı saat olan 02.32'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla, Meclis Şeref Kapısı önünde, "Video Mapping" sistemiyle, darbe girişimine ilişkin görüntüler sunulacak. Buradaki etkinlik vatandaşlara da açık olacak. Erdoğan, burada vatandaşlara hitap edecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin birinci yılında, bombaların hedeflerinden biri olan TBMM, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'te özel gündemle toplanacak. Genel Kurul'daki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.  Toplantı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile açılacak. Kahraman'ın yapacağı konuşmanın ardından, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri 10'ar dakikalık söz alacak. Özel oturumu yabancı misyon temsilcileri ve kurum temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar da kendilerine ayrılan bölümden izleyebilecek. Konuşmaların ardından TBMM Genel Kurulu'ndaki oturum sona erecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALKA HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan etkinlik, Meclis Şeref Kapısı önündeki alana kurulacak olan dev ekranlardan canlı verilecek. FETÖ'nün darbe girişiminde, Meclis'e ilk bombanın atıldığı saat olan 02.32'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla, Meclis Şeref Kapısı önünde, "Video Mapping" sistemiyle, darbe girişimine ilişkin görüntüler sunulacak. Buradaki etkinlik vatandaşlara da açık olacak. Erdoğan, burada vatandaşlara hitap edecek. Meclis Şeref Holü'nde, Anadolu Ajansı'nın (AA), 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin fotoğraflarından oluşan bir sergi açılacak.

TBMM Halkla İlişkiler Binasında da 21. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 15 Temmuz'a ilişkin yaptığı yağlı boya tabloları sergilenecek.

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