Cumhurbaşkanı Erdoğan, '15 Temmuz gecesi, bir hilal uğruna 249 güneş battı'

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 4. Gençlik Buluşması programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılarak bir konuşma yaptığı Abdi İpekçi Spor Salonunu binlerce genç doldurdu. Erdoğan konuşmasında, “Ülkemizin demokraside, ekonomide, yatırımlarda bugünkü seviyesine gelmesi elbette kolay olmadı. Davamızın büyüklerinden devraldığımız sancağı, daha yükseklere çıkarmak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için çetin mücadeleler verdik. Bugün ekonomide, sanayide, istihdamda, gençlerine sunduğu imkânlarda geçmiş dönemle karşılaştırılamayacak kadar müreffeh bir ülke var” dedi.

“15 TEMMUZ GECESİ, BİR HİLAL UĞRUNA 249 GÜNEŞ BATTI”

TÜGVA 4. Gençlik Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhum Şair Mehmet Akif’in “Bir hilal uğruna, ya rab, ne güneşler batıyor” dizesine atıfta bulunarak, 15 Temmuz gecesi, bir hilal uğruna 249 güneşin batışına şahitlik ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin o gece tankların altında ezilip bombalarının altında parçalandığını, helikopter ateşinin altında can verdiğini; ancak namusunu çiğnetmediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tıpkı 102 yıl önce olduğu gibi, istiklaline ve istikbaline pranga vurdurmayacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etti bu millet. Böyle bir milletin mensubu olmakla hep birlikte iftihar etmeliyiz ve ediyoruz” diye konuştu.

“İKNA ODALARINDA GENÇ KIZLARIMIZI BEKLETENLER YENİ SİSTEME KARŞI ÇIKANLAR”

Türkiye’nin demokraside, ekonomide, yatırımlarda bugünkü seviyesine gelmesinin kolay olmadığını, kendilerinin devraldıkları sancağı daha yükseklere çıkarmak ve Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için çetin mücadeleler verdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hamdolsun bugün ekonomide, sanayide, istihdamda, gençlerine sunduğu imkânlarda geçmiş dönemle karşılaştırılamayacak kadar müreffeh bir ülke var. Gençlere güvenen, onların önünü açmak için çabalayan yenilikçi bir yönetim anlayışı var, işte o biziz” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının son bölümünde, Mevlana Celalettin-i Rumi’ye atfedilen, gençlerin kulaklarına küpe olmasını istediği şu tavsiyeleri aktardı: “Paranı ver, gönlünü ver, canını ver; ama sırrını verme. Günleri say, kazancını say, büyüklerini say; ama yerinde sayma. İşini beğen, aşığını beğen, eşini beğen; ama kendini beğenme. Emek ver, kulak ver, bilgi ver; ama sakın boş verme. Fidan büyüt, çocuk eğit, yoksul besle; ama kin besleme. Davet et, hayret et, ülfet et, affet; ama ihanet etme. Kitap oku, meslek oku, dünyayı oku; ama lanet okuma. Sınıfını geç, hayatını seç, rakibini geç; ama gülüp geçme. Gönül al, dost al, yoldaş al; ama beddua alma. Yaklaş, tanış, konuş, uzaklaş; ama uşaklaşma. Doğrul, sıyrıl, evril, devril; ama eğilme. Hislen, tasalan, seslen, uslan; ama paslanma. İtil, ütül, atıl, katıl; ama satılma.”