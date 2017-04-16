Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 Nisan tüm Türkiye'nin zaferidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan, 'evet' veya 'hayır' diyen herkesin, 80 milyon nüfusu, 81 vilayeti, 780 bin kilometrekare toprağıyla tüm Türkiye'nin zaferidir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu zaferin önemli bir parçasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, halk oylaması sonuçlarını değerlendirdi.

Anayasa değişikliğiyle ilgili sonuçların değerlendirilmesine yönelik basın toplantısını ilk defa bu mekanda yapıldığını belirten Erdoğan, bu mekanın bir basın toplantısına ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.

"İradesine sahip çıkan milletimize şükranlarımı sunuyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstesna farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Resmi olmayan sonuçlar, yaklaşık 25 milyon 'evet' oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Öncelikle oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin demokrasisine, milletin tercihlerine, sandığına sahip çıktığı sürece Allah'ın izniyle önlerine çıkan her türlü sorunu, sıkıntıyı, krizi aşabilecek güçte ve kabiliyette olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun son örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde açık ve net olarak gördüklerini kaydetti.

"Tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz"

Erdoğan, 16 Nisan halk oylamasının milletin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün. Her zaman olduğu gibi bu halk oylamasında da mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamdolsun bu zoru başardık ve milletimizin teveccühüyle tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz."

"Bu sonuçlar, yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır"

Verilen her oyun önemli olduğunu ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki oyların ayrıca önemi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları aktardı:

"Bugün, Türkiye 25 milyon 'evet' oyuyla kararını vermiştir. Halk oylaması boyunca 'evet' için çalışan, bu yönde kararlı bir duruş ve yoğun bir çaba gösteren AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, STK'lar ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Partilerin halk oylamasındaki pozisyonlarını dikkate aldığımızda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tüm illerde 10 ila 20 puanlık artışlar olduğunu görüyoruz. İnşallah bu sonuçlar, ülkemizin önünde yeni bir dönemin başladığının da müjdecisi olacaktır. Buradan ülkemizin tamamıyla birlikte bu bölgedeki vatandaşlarımıza tercihlerini ülkemizin birliğinden beraberliğinden kardeşlikten yana kullandıkları için hassaten şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek halk oylaması sürecinde gerekse sandık başında tercihini 'evet' yönünde ortaya koyan herkese, şahsıma gösterdikleri güven ve teveccüh için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin 'evet' yönünde çıkmış olması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletimiz tarafından kabul gördüğünü ifade etmesi bakımından bizim için ayrıca değerlidir. 16 Nisan, 'evet' veya 'hayır' diyen herkesin, 80 milyon nüfusu, 81 vilayeti, 780 bin kilometrekare toprağıyla tüm Türkiye'nin zaferidir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu zaferin önemli bir parçasıdır."

"Türkiye tarihinde ilk defa böylesine önemli bir değişime karar vermiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anayasa değişikliğinin herhangi bir değişikliği olmadığını anımsatarak, "Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa TBMM'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımızın ve onunla biçimlenen yönetim sistemimizin belirlenmesi ya Kurtuluş Savaşımız ve sonrası gibi olağanüstü şartlarda veya darbe dönemlerinde olmuştur. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan çok çok önemli." dedi.

"Herkesten milletimizin kararına saygı duymalarını istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu hedefe odaklanmasında fayda görüyoruz. Aynı şekilde diğer ülkelerin ve kurumların milletimizin kararına saygı duymalarını istiyoruz. Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz devletlerin ülkemizle ilişkilerini, terörle mücadelemiz başta olmak üzere hassasiyetlerimize uygun şekilde geliştirme yönünde çaba göstermelerini bekliyoruz."

"Önümüzde yepyeni bir dönem vardır"

Halk oylamasının bittiğinin ve o süreçte yaşanan tartışmaların geride kaldığını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde yepyeni bir dönem vardır. Bilindiği gibi anayasa değişikliğinin tüm maddeleri hemen yürürlüğe girmiyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili değişiklikler, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması öngörülen seçimlerle birlikte yürürlüğe girecektir. Önümüzde bu tarihe kadar yapılması gereken pek çok iş var. Çünkü 3 Kasım 2019 tarihinde bu ülkenin yönetimine talip olacak herkesin, milletimizin karşısına çok güçlü bir hazırlıkla çıkması gerekiyor. Artık sadece sloganlarla, sadece belirli değerlerin istismarıyla bu ülkede cumhurbaşkanı seçilip yönetimi üstlenmek mümkün değildir. Milletimizin gönlünü kazanmanın, özellikle bu tür bir tavrın yanında geleceği için de söyleyecek sözünüz, hayata geçirecek projeniz veya projeleriniz, projelendirilmiş yatırımlarınız olmak zorundadır. Başka türlü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neticeye ulaşmak mümkün değildir."

"Gerçekten bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın açıklamasının ardından Huber Köşkü önünde bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Gerçekten bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Adeta 7 düvel saldırdı. Vatanımıza nasıl saldırdılar gördünüz ama tüm bunlara karşı milletim dik durdu. Bölünmedi, parçalanmadı, yurt içi ve dışı, işte sandıkları siz patlattınız." dedi.

"Atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz yok"

Bazı televizyonlarda, neticeyi küçümsemeye gayret edenlerin olduğunu belirten Erdoğan, "Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış ya. Boşuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz yok." ifadelerini kullandı.

"Artık Türkiye'de Allah'ın izniyle patinaj olmayacak"

"Sizlerle birlikte yapacağımız çok iş var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu yola çıkışımızın ilk anı değil. Biz şu anda zaten yoldayız. Şimdi vites değiştirerek daha hızlı bir şekilde gideceğiz. Bunlar hep bize patinaj yaptırdılar. Artık Türkiye'de Allah'ın izniyle patinaj olmayacak. Her alanda Türkiye çok daha önemli adımları, çok daha büyük adımları atmak üzere muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak, hiç endişeniz olmasın."

"Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük bir mutluluk olabilir mi?"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Biz hep söyledik ya, efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik. Kardeşlerim, bugüne kadar projesi olmayanlar bizim karşımızda konuştu ama biz projelerimizle konuştuk, uygulamalarımızla konuştuk. Bundan sonra da projelerimizle yol almaya devam edeceğiz."

"Bir halk oylaması da onun için yaparız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam konusuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle de görüşeceğini söyleyerek," 'Meydanlarda hep bununla karşılaştım' diyeceğim. Zaten Sayın Bahçeli 'ben desteklerim' dedi, Sayın Yıldırım aynı şekilde... Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse, ben bunu onaylarım. Ha desteklemedi... O zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız." dedi.