Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 binin üzerinde DEAŞ'lı terörist...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı'yla aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerde, bölgesel sorunların yanı sıra Katar'daki gelişmeleri de değerlendirdiklerini bildiren Erdoğan, "Dünyadaki terörle mücadele noktasında müşterek ne gibi adımlar atabiliriz, bunları konuşma fırsatımız oldu. Tabii ki dünya artık lokal mevziler olarak değil, bir bütün olarak ele alınması gereken ve gelişmelerin de bu şekilde takip edilmesi gereken bir zemin arz ediyor." ifadesini kullandı.

Konuk Cumhurbaşkanı ve heyetiyle samimi istişarelerin bakanlar arasında da gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle güvenlik iş birliği ve terörle mücadele konusunda fikir teatisinde bulunduk. Bu başlıklarda her iki ülkenin de emniyeti için önemli kararlar aldık. DEAŞ ve FETÖ gibi mukaddes dinimizi kendi kirli amaçlarına alet eden, iki ülke için de tehdit oluşturan şer şebekeleriyle mücadelemizi yoğunlaştıracağız. Endonezya, terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen, bunun acısını defaatle yaşamış olan bir ülkedir. Bilhassa DEAŞ gibi terör örgütlerinin Endonezya'nın huzur ve istikrarına kastettiğini gayet iyi biliyoruz. Türkiye olarak teröristler arasında ayrım yapmadan, terörü bölgemizden söküp atmak için çetin ve çok taraflı bir mücadele yürütüyoruz. Bugüne kadar aralarında Güney Asyalıların da olduğu 5 bin terör şüphelisini sınır dışı ettik. 53 bin kişiye de giriş yasağı koyduk. Sınır bölgemizden DEAŞ'lı teröristleri tamamen temizleyerek, 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı ile aralarında elebaşılarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik."

"Çok daha dikkatli olmamız gereken kritik bir döneme giriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra da yabancı terörist savaşçılarla mücadelenin kararlı şekilde sürdürüleceğini vurgulayarak, "Çok daha dikkatli olmamız, istihbarat paylaşımını en üst düzeye çıkarmamız gereken kritik bir döneme giriyoruz. İşgal ettiği bölgelerden çıkarılan DEAŞ'lı teröristlerin ülkemize veya kaynak ülkelere tehdit oluşturmasının önüne şimdiden geçmeliyiz. Ben bu vesileyle bir kez daha Endonezyalı kardeşlerime FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelemize verdikleri güçlü destek için teşekkür ediyorum. Bu eli kanlı çetenin ortak gayretlerimize, kökünün kurutulacağına, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerden defedileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.