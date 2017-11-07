Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Partili vekillerle gruplar halinde görüşecek.

Dün AK Parti Genel Merkezi'nde TBMM Başkanlığı seçimi gündeme gelmişti. Habertürk Ankara'dan Çimen Çetin'in aktardığına göre, Perşembe günü gruplar halinde yapılacak olan görüşmede ağırlıklı olarak Meclis Başkanlığı seçiminin gündeme gelmesi bekleniyor.