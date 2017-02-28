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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karargah rahatsız haberi"yle ilgili, "Burada yapılan çok açık net söylüyorum; atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'da Pakistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.

'Affedilir bulmuyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karargah rahatsız haberi"yle ilgili şunları söyledi:

"İsmini verdiğiniz gazetede ön sayfada atılan başlık, tabii içeride atılan başlık, çok çok daha çirkindi ve 7 soruya 7 cevap, öbür tarafta 'Karargah rahatsız' başlığı gibi ifadeler, bunlar tabii bizleri rahatsız ettiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni haydi haydi rahatsız etmiştir."

Erdoğan, "Bunu da Genelkurmay Başkanımızla görüştük. Biraz sonra kendileri bu konuyla ilgili biraz daha detaylı teferruatlı açıklamayı kendi sitelerinden yapacaklar. Fakat bunlar bizleri ciddi manada üzmektedir. Her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya ihtiyacımızın olduğu bir dönemde bu tür yaklaşımları, ben kusura bakmasınlar affedilir bulmuyorum." dedi.

'Terbiyesizliktir, seviyesizliktir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberle ilgili, "Burada yapılan çok açık net söylüyorum; atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bir defa bu gazetenin ne yönetimi ne patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz. Onun için de bu işin hukuki süreci neyse bu zaten şu anda bazı adımlar atılmış vaziyette. Bizler bunun takipçisi olacağız. Çünkü devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur." diye konuştu.

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