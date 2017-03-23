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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zat başka bir ülkede mi yaşıyor?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zat başka bir ülkede mi yaşıyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca düzenlenen "Rumeli-Balkan Buluşması"nda Balkan Federasyonu üyelerini kabul etti.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlardan gelenlerin Türkiye'nin göçmeni değil, asli evladı olduğunu söyledi.

Son günlerde Hollanda başta olmak üzere, Avrupa'da yaşanan hadiselere işaret eden Erdoğan, "Vatandaşlarımıza yönelik insanlık dışı tutuma hep birlikte şahit olduk. Ne pahasına olursa olsun elbette onların haklarını ve hukuklarını korumanın çabası içinde olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart Pazar günü Bulgaristan'da seçimlerin yapılacağını anımsatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Oradaki soydaşlarımıza, kardeşlerimize sesleniyorum. Bulgaristan seçimlerinin huzur içinde geçmesini, adil ve şeffaf bir şekilde neticelenmesini temenni ediyorum. Oradaki bazı baskıların gerçekleştiğini görmek, duymak bizi ciddi manada üzmektedir. Bir taraftan 'demokrasi' diyeceksin ama öbür taraftan oradaki Türklere ciddi manada baskı yapacaksın, bu olacak iş değil. Bir taraftan 'Avrupa Birliği müktesebatı' diyeceksin, öbür taraftan Avrupa Birliği müktesebatının tam tersini işleyeceksin, bu olacak iş değil."

"Yalan yanlış pek çok şey söyleniyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'da ülkede sandık başına gidileceğine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Halk oylamasında anayasa değişikliği ile ilgili tercihimizi belirleyeceğiz. Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirmesi, sonuçları itibariyle sadece bizi ilgilendirmiyor, bu değişimi tüm coğrafyamız, tüm dostlarımız da yakından takip ediyor. Anayasa değişikliği konusunda yalan yanlış pek çok şey söyleniyor. Dün akşam, baktım bir televizyon kanalında çıkmış birileri konuşuyor. Söylediği şey çok enteresan; diyor ki 'Yav ne üretiyorsun, onu anlat' diyor. Dikkat et ya, biz şu anda Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili bir seçime gidiyoruz. Eğer sen şu 15 senede bu ülkede nelerin üretildiğini hala anlayamadıysan yazıklar olsun sana."

"Başka bir dünyada yaşıyor?"
Anayasa değişiklik paketinin maddelerinin nesine karşı çıkıldığının anlatılmasını isteyen Erdoğan, yapılan karşı çıkışlarda bunların anlatılmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakıyorsun 'bu cumhurbaşkanı akşam yatacağız, sabah kalkacağız lokantaları da kapatır' diyor. Bunu kimin dediği çok önemli, sıradan birisi söylemiyor. Böyle bir noktadayız. Milletimin ne dediği çok önemli. Milletimiz de bakar hangi tarafın söylediği doğruysa kararını verir. Ana muhalefetin başındaki zatın söylediklerini şöyle 20-25 maddelik liste halinde önüme koyup bakıyorum; sonra derin bir şüpheye düşüyorum. Acaba biz mi başka bir ülkede yaşayoruz, yoksa bu zat mı başka bir dünyada yaşıyor. Çünkü söylediği hususların anayasa değişikliği ile uzaktan yakından bir ilgisi yok."

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