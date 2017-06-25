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Cumhurbaşkanı Erdoğan camide rahatsızlık geçirdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan camide rahatsızlık geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı için geldiği Mimar Sinan Camisi'nde kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi. Bu rahatsızlık sonrası ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Müdahale sonrası camiden yürüyerek çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı ilk açıklamada, "Bugün özellikle şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik. Hamdolsun kısa sürede toparlandı. Şu anda iyi bir konumdayım. Ve programımıza saat 15.00'te Haliç Kongre merkezinde özellikle parti tabanımızla yapacağımız bayramlaşma töreniyle devam edeceğiz. 

 Birliğimiz, beraberliğimiz bizim için çok çok önemli. İnşallah dünya barışı, İslam dünyasının dini bayram olarak çok çok önemsediği bu bayramımız, inşallah bir milat olacaktır. Temennimiz, duamız, bununla birlikte alem-i İslam'da yeni bir dönemin başlangıcına vesile olsun istiyoruz. Zira tüm İslam dünyasında adeta bir parçalanma, bir bölünme havası estirmek isteyenler var. Temenni ediyorum ki bunlar, Ramazan Bayramı ile birlikte çok daha farklı bir uyanışa vesile olacaktır." diye konuştu. 

Kaynak:Hürriyet

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