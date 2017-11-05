  1. FOTO GALERİ

  2. HABER

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni için Kocaeli'ye geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni için Kocaeli'ye geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni için Kocaeli'ye geldi 1111