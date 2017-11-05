Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Nebi Güdük'ün cenazesine katılmak üzere bugün ilimize geliyor.
A+A-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda şube müdürlüğü görevinden emekli olan Nebi Güdük'ün cenazesine katılacak. 7 yıldır hastalıkla mücadele eden Güdük'ün cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Kırşehir'e gönderilecek. Güdük'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olduğu öğrenildi.
Bu haber toplam 1342 defa okunmuştur
Etiketler : Nebi Güdük, vefat, Kocaeli
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.