Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda şube müdürlüğü görevinden emekli olan Nebi Güdük'ün cenazesine katılacak. 7 yıldır hastalıkla mücadele eden Güdük'ün cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Kırşehir'e gönderilecek. Güdük'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olduğu öğrenildi.