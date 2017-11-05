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Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Nebi Güdük'ün cenazesine katılmak üzere bugün ilimize geliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda şube müdürlüğü görevinden emekli olan Nebi Güdük'ün cenazesine katılacak. 7 yıldır hastalıkla mücadele eden Güdük'ün cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Kırşehir'e gönderilecek. Güdük'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olduğu öğrenildi.

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