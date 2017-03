Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Er ya da geç Kemal gidicidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Er ya da geç Kemal gidicidir" dedi.

Kocaeli’de Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilimizde yaptığı mitingde Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Kocaeli Milletvekilleri; Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Zeki Aygün, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilçe başkanları da yer aldı.

ÇİĞDEM ARMAĞAN-KERİM YAVUZ

KARAOSMANOĞLU HALK ARASINDA DOLAŞTI

Miting öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile birlikte alanda dolaşarak halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nden helikopterle havayoluyla saat 17:30’da İzmit semalarında göründü. Erdoğan, helikopter ile Perşembe Pazarı alanını üzerinde turlayarak halkı selamladı. Mitinge katılanlar Erdoğan için bestelenen Dombra şarkısı ile coşkusunu artırdı.

İÇİMİZDE HİZMET AŞKI VAR

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu çıktı.

Karaosmanoğlu, “Sizi bu yağmur altında bekleten aşk. Bizi de sizlere hizmet aşkıyla hareket ettiriyor. Cumhurbaşkanımız önderliğinde yerel yönetimlerin önü açıldı, kaynaklar verildi. Bizde bunu Kocaeli’de en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise şunları söyledi: “Bugün yapılacak olan açılışla Kocaeli’mize yenilik kazandıracağız. Eserlerin ülkemize hayırlısını getirmesini diliyorum”

BAKAN IŞIK HOLLANDA’YI KINADI

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Dün bakanımıza Hollanda’da gösterilen o davranıştan sonra bu anlayışı kınadığımızı ifade ediyorum. Kocaeli’de bu davranışı nefretle kınıyoruz. Hollanda yaptığı bu hareketle ırkçılığı ve faşistliği gösterdi. Bir an önce bu yanlış politikadan dönmelidir. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından günlerce süren nöbetler de bu meydandaydık. Bugün yatırımlarla büyük ülkenin güçlü milleti olarak buradayız. Her geçen gün yaşanabilir Kocaeli’yi hayata geçiyoruz. Her zaman ülkeye sahip çıktınız. İnanıyorum ki 16 Nisan’da da 'evet' diyeceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman kentimize sahip çıktı. Çıkmaya da devam edecektir. 16 Nisan’da Kocaeli eminim en iyisini yapacak” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ ADETA ŞAHA KALKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Yaklaşık 10 aylık bir aranın ardından tekrar Kocaeli’deyim. Maşallah bu gençliği parlamentoda görmek istemiyorlar. İsteseler de istemeseler de bu gençlik 16 Nisan’dan sonra parlamenter sisteme alışacak. Bizim Kocaeli ile muhabbetimiz çok eskiye, gençlik dönemime dayanır. Bu yüzden Kocaeli’nin nereden nereye geldiğini iyi bilirim. Depremden sonra adeta yeniden inşaa edilen Kocaeli’nin yaralarını sarmakla kalmayıp, ekonomide, ulaşımda ve istihdamda başarılara imza attık. Son 14 yılda Kocaeli adeta şaha kalktı. Bu da belediye başkanlarının, kaymakamların ve valinin birlikte çalışmasının payıdır. Sizi Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a emanet ettik. Kocaeli, gelişmesi ve büyümesi bakımından aksamadan ilerliyor. Tramvay projesi hızla ilerliyor. Bin yüz 80 yatak kapasiteli şehir hastanesi ilerliyor. Osmangazi Köprüsü şehir trafiğini rahatlattı.

KOCAELİ’Yİ ÖTELEMEDİK

Geçtiğimiz 14 yılda Kocaeli’ye yaptığımız yatırım miktarı 20 milyar katrilyon hiçbir zaman Kocaeli’yi ötelemedik. Bu günde eli boş gelmedik. Bugün açılışı yapılan projelerin maliyeti 1 katrilyon 352 trilyon lira 258 bin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası hukukta büyükelçilikler, konsolosluklar kendi topraklarıdır o ülkelerin. Yani şu anda Hollanda'daki büyükelçilik de konsolosluk da bizim toprağımızdır. Düşünebiliyor musunuz, kapıyı açmıyorlar. İçeriden konsolosu dışarı çıkartmıyorlar ve Bakanımızı oraya göndermiyorlar. Bunu yapan kim? Hollanda. Kim bu? Avrupa Birliği üyesi. Senin her yerin Avrupa Birliği üyesi olsa ne yazar? Sen önce uluslararası hukuku öğren. Demokrasi nedir onu öğren. Yeri geldiği zaman Türkiye'ye demokrasi dersi vermek isteyenler önce bunu öğrenin bunu." dedi.

"Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşlarına seslendi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Gereğini nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Şu an Hollanda'daki vatandaşlarımız bizi ekranları başında izliyor. Almanya, Belçika, İskandinav ülkeleri izliyor. Hepsine sesleniyorum. Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Türkiye düşmanlarına karşı, Cumhurbaşkanınıza düşmanlık yapanlara karşı orada ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Kullanacakları oyları nasıl değerlendireceklerini onlar çok iyi biliyorlar"

"Tüm uluslararası kuruluşları Hollanda'ya yaptırım uygulamaya davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan Avrupa Birliği organlarını ve demokrasiyi, insan haklarını, hukuk devletini koruma misyonuyla çalışan tüm uluslararası kuruluşları, Hollanda'ya karşı seslerini yükseltmeye hatta yaptırım uygulamaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Daha sen bedel ödemedin"

Başta Almanya olmak üzere bir süredir Avrupa ülkelerinde benzer zorluklarla karşılaşıldığını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün çıkmış Hollanda Başbakanı açıklama yapıyor; 'Türkiye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz.' Neyi düzeltiyorsun ya, dur bakalım, dur. Daha sen bedel ödemedin, dur. Önce bunun hesabını vereceksin."

"Bu işin hesabını soracağız"

Hollanda'da yaşanan hadisenin diplomasi, uluslararası hukuk, teamül ve nezaketin ayaklar altına alınması olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda biz sabırlıyız ve sabırla bu işin üzerine giderek, bu işin hesabını soracağız. Öyle bu burada kalmaz. Hollanda'da yaşanan hadise, diplomasinin, uluslararası hukukun, teamüllerin, nezaketin ayaklar altına alınmasıdır. Avrupa'dan ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Niye? Bunlar birbirini ısırmaz, ısırmaz, aynıdırlar."

"Hollanda, bu terbiyesizliğinin bedelini mutlaka ödeyecektir"

Hollanda'nın Avrupa Birliği üyesi bir hukuk devleti gibi değil de bir muz cumhuriyeti gibi davrandığını belirten Erdoğan, "Yıllarca Türkiye'ye insan hakları, hukuk, demokrasi nutukları çekenlerin kendilerinin aslında bu değerlerden ne kadar uzak olduğunu tüm dünya gördü. Şimdi yaptıkları terbiyesizliğe kılıflar uydurmaya çalışıyorlar. Ne söylerlerse söylesinler, mızrak çuvala sığmaz, yapılan işin adı bir skandaldır. Hollanda, bu terbiyesizliğinin bedelini mutlaka ödeyecektir." dedi.

"Er veya geç Kemal gidicidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tutturmuş bir tek adamlık, tek adamlık... Yedi seçim kaybettin hala partinin başında duruyorsun. Tek adam sensin. Öyle mi? Eğer senin, partinin mensuplarının iradesine saygın olsa bırakıp gitmen lazım. Partinin tabanına saygın olsa bırakıp gitmen lazım. Aldığın oylar ortada. Hala partinin başında duruyorsun. Batı'da bir parti başkanı bir seçim kaybetse, iki seçim kaybetse hemen istifasını verir gider ama bunda böyle bir nezaket yok. Anlamaz bu işten ama er veya geç Kemal gidicidir." ifadesini kullandı.