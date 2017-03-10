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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de burayı da açacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de burayı da açacak
SGK Gölcük Merkez Müdürlüğü pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan Açılış Bayramı ile hizmete girecek.

Gölcük Merkez Mahallesi Preveze Caddesi 14. Sokak No:8 adresindeki Merkez Camii yanında 6 yıldır faaliyet gösteren SGK Gölcük Merkez Müdürlüğü, SGK’ya prim borçları karşılığı Gölcük Belediyesi'nden alınan D-130 karayolu üzerinde İhsaniye Mahallesi Arif Nihat Asya Caddesi'ndeki 660 metrekare alanda bodrum zemin üzerine toplam 5 katlı binaya taşınıyor. Yaklaşık 1 milyon 550 bin TL’ye mal olan binanın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü Açılış Bayramı'nda gerçekleştirecek. Açılış ile birlikte Gölcük SGK Merkez Müdürlüğü pazartesi günü yeni yerinde hizmet verecek.   

Şennur YILDIZ

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