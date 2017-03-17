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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'den törenle uğurlandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'den törenle uğurlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Sakarya mintingi sonrası Cengiz Topel Havalimanı'ndan uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’da gerçekleştirilen toplu açılış töreninin ardından Cengiz Topel Havalimanı’na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanı uğurlayanlar arasında, Vali  Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra; Sakarya Valisi Sayın Hüseyin Avni Coş, Sakarya Milletvekilleri,  K.K. EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Karadeniz, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yer aldı.

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