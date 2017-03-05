Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye geliyor

Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, "Bir aksilik çıkmazsa 17 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ilimize gelecek miting yapacak” dedi.

16 Nisan’daki Anayasa referandumu için AK Parti Kocaeli Teşkilatı bugün resmen ilimizdeki propaganda çalışmalarına başladı.

AK Parti Genel Merkezi, 25 Şubat’ta Ankara’da kampanya sürecini başlatmıştı. Kocaeli teşkilatı da bugün saat 12.00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Tanıtım Toplantısı” düzenledi.

Programa Milli Savuna Bakanı Fikri Işık, eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, İlyas Şeker, Zeki Aygün, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, belediye başkanları, ilçe başkanları ve parti teşkilatı katıldı.

İLGİ ODAĞI İSMAİL YILDIRIM OLDU

Tanıtımın yapıldığı Sabancı Kültür Merkezi’nde geniş güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Kültür merkezi demir barikatlarla çevrildi. Öte yandan giriş kapısına konan X-ray cihazları ile salona giriş yapanlar tek tek arandı. Kültür merkezi bahçesi içine bir de halı saha kuruldu. Katılımcılar futbol kalesi içine asılı olan ‘EVET’ yazılı pankartlara şut atarak vurmaya çalıştı. Belediye başkanları da şut atışları yaptı. Programın ilgi odağı ise, geçtiğimiz hafta 1 Mart Üsküdar anma programında boğulma tehlikesi geçiren dalgıcı suya atlayarak kurtaran Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım oldu. Katılımcılar Yıldırım ile bol bol fotoğraf çektirdi.

SEÇİME 41 GÜN KALDI

Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Tam 41 gün sonra ülkemiz için önemli bir halk oylaması yapacağız. Bizler teşkilat olarak 41 günde neler yapacağız diye bugün toplantı yapıyoruz. Türkiye 94 yıldır cumhuriyet sisteminde zorluklarla karşılaştı. Yeri geldi o günkü iki başbakanı idama götürmüştür. O gün durmaya vesayet 71 ve 81’de karşımıza çıkarak darbe yapmıştır. Vesayet durmadı 97’de 28 Şubat sürecini yaptı. Ak Parti iktidara geldiğinde birçok sorunla karşılaştı. Ama yine milleti ile bir olan Cumhurbaşkanımız her badireyi atlattı. Önümüzde son vesayet kaldı bu hükmet sistemi. Geleceğimiz için çocuklarımız için ne yapacağımızı anlatacağız” dedi.

CHP, HEP HAYIR DEDİ

Şemsettin Ceyhan, şöyle devam etti:

“Sadece dua edelim çalışmayalım dersek olmaz. Her ikisini de yapacağız. Kocaeli teşkilatlarımızdan hep destek gördük. Neden ‘evet’ diyeceğimizi anlatacağız. CHP, hiç değişmedi. Hep hayır dedi. Bu seçimde hayır da hayır olmayacaktır. İster evet desinler, ister hayır desinler vatandaşlarımızı vatan haini ilan etmeden çalışmalarımızı ona göre organize edeceğiz. Bu programdan sonra kadınlarımız, gençlerimiz, vekillerimiz hep beraber kapı kapı gezecek Kocaeli’de basılmadık ayak izi bırakmadan çalışacak. Anaysadaki 18 maddenden biri seçilme yaşının 18’e indirilmesiydi. CHP 18 madde için 18 bomba attı. Şimdi bende diyorum ki, "Bizim gençlerimiz sandıkta o 18 bombayı patlatacak. Bir aksilik çıkmazsa 17 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ilimize gelecek miting yapacak.”

Çiğdem ARMAĞAN