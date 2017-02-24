  • BIST 88.123
  • Altın 144,941
  • Dolar 3,5833
  • Euro 3,8011
  • Kocaeli 22 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye ne zaman gelecek?

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye ne zaman gelecek?
AK Parti İl Başkanı Ceyhan parti binasında yaptığı basın toplantısında “Cumhurbaşkanımızı mart ayı ortalarında bekliyoruz” dedi.

"Cumhurbaşkanımızı Mart ayı ortalarında bekliyoruz"

Mart ayındaki il başkanları toplantısında ev sahipliğini kendisinin yapacağını söyleyen AK Parti İl Başkanı Ceyhan, muhtemelen Mart ayının ortalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, ilimizde ağırlayacaklarını belirtti, “Cumhurbaşkanımız Başbakanımızla birlikte mi gelir yalnız mı gelir henüz belli olmadı. İlimizde ‘evet’ için en güçlü mitingi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda(Perşembe Pazarı) yapacağız.” dedi.

AK Parti İl Başkanı Ceyhan: “Evet için en güçlü mitingi yapacağız”

Bu haber toplam 931 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Korkmaz: “Yüzde 60’a ulaşacağız”23 Şubat 2017 Perşembe 10:30
  • AK Parti İzmit’te 16 Nisan çalışması23 Şubat 2017 Perşembe 09:41
  • Başbakan Yıldırım: Referandum programlarını iki parti ayrı ayrı yapacak22 Şubat 2017 Çarşamba 19:58
  • AK Parti’de referandum seferberliği22 Şubat 2017 Çarşamba 19:00
  • 1250 AK Partili’nin ismi listelerde çıkmadı21 Şubat 2017 Salı 21:05
  • Ünlü: “CHP’nin yüzde 81,7'si Evet diyecek”21 Şubat 2017 Salı 11:42
  • Karamürsel’de ‘Hayır’ çalıiması21 Şubat 2017 Salı 10:13
  • Şeker, hemşerilerini ziyaretleri aksatmıyor20 Şubat 2017 Pazartesi 14:50
  • Ceyhan: Türkiye'nin geleceği için 'evet'20 Şubat 2017 Pazartesi 14:11
  • Akmeşe’de CHP, “Hayır’ı anlattı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:00
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Toplu taşımada akıllı düzenlemeler yapılmalı
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti