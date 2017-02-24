Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye ne zaman gelecek?

AK Parti İl Başkanı Ceyhan parti binasında yaptığı basın toplantısında “Cumhurbaşkanımızı mart ayı ortalarında bekliyoruz” dedi.

"Cumhurbaşkanımızı Mart ayı ortalarında bekliyoruz"

Mart ayındaki il başkanları toplantısında ev sahipliğini kendisinin yapacağını söyleyen AK Parti İl Başkanı Ceyhan, muhtemelen Mart ayının ortalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, ilimizde ağırlayacaklarını belirtti, “Cumhurbaşkanımız Başbakanımızla birlikte mi gelir yalnız mı gelir henüz belli olmadı. İlimizde ‘evet’ için en güçlü mitingi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda(Perşembe Pazarı) yapacağız.” dedi.

AK Parti İl Başkanı Ceyhan: “Evet için en güçlü mitingi yapacağız”