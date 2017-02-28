Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye ne zaman gelecek?

16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili halk oylaması öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Mart Cuma günü Kocaeli'ye geleceği haberleri üzerine AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan gazetemize açıklama yaptı.

CEYHAN: MİTİNG TARİHİ NET DEĞİL Gazetemize konuyla ilgili değerlendirme yapan AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, miting tarihinin henüz netleşmediğini, Mart ayının ortalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, ilimizde ağırlayacaklarını belirtti. Ceyhan önceden de “Cumhurbaşkanımız Başbakanımızla birlikte mi gelir yalnız mı gelir henüz belli olmadı. İlimizde ‘evet’ için en güçlü mitingi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı) yapacağız.” demişti.

Bu haber toplam 586 defa okunmuştur