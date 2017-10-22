Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bize yönelik taciz varsa ansızın vurabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası'nda yaptığı konuşmada, merhum Arif Nihat Asya'nın "Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden/ Senin de destanını okuyalım ezberden/ Haberin yok gibidir taşıdığın değerden/Elde sensin, dilde sen/Gönüldesin, baştasın, Fatih'in İstanbul'un fethettiği yaştasın" diye tarif ettiği, Fatih'in İstanbul'u fethettiği ruha ve onunla aynı ideallere sahip olan gençleri selamladığını söyledi.

Gençlere, Yunus Emre'nin "Biz kimseye kin tutmayız/Ağyar dahi dosttur bize/Düşmanımız kindir bizim/Kamu alem birdir bize" mısralarıyla seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönül zenginliğine sahip gençlerimizi selamlıyorum. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bir kez daha yedi düvelin ve onların beslediği terör örgütlerinin üzerine geldiği bir dönemde, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan gençlerimizi selamlıyorum. Niye tek millet? Çünkü 80 milyon, Millet-i İbrahim. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Abhazasıyla, Romanıyla, Millet-i İbrahim, tek millet. İki; tek bayrak. İşte bayrağımız burada. Rengini nereden alıyor? Şehidimizin kanından. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, her şehidimiz bir yıldızdır. 'Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' diyerek 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Bu vatan topraklarımızı, kimsenin bölmeye gücü yetmez ve yetmeyecektir. Bölmeye çalşanların üzerine, hep beraber bizler de Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de, Besttler Deresi'nde, Kandil'de F-16 olur, oraya doğru gideriz."

"Nerede bize yönelik taciz varsa ansızın vurabiliriz"

Erdoğan'ın, konuşması sırasında, programa katılan gençler, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sloganları attı.

Sloganlar üzerine Erdoğan, "Şu ana kadar olduğu gibi nerede, nasıl bir çalkalanma var, nerede bize yönelik bir taciz varsa, evet bir gece ansızın vurabiliriz. 'Acaba birileri izin verir mi?' Artık yok, geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar, bizimle beraber hukukumuza saygı duydukları sürece, biz de onlara saygı duyarız. Aksi takdirde kusura bakmasınlar." diye konuştu.

"Bu can, bu tende olduğu müddetçe yanınızda olmaya devam edeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ancak böyle bir hazırlık ve altyapıya sahip olunmadan ortaya çıkıldığında hüsrana uğramanın da kaçınılmaz olduğuna dikkati çekerek, "Ben sizlere güveniyorum, yüreğinizdeki aşkın, gözlerinizdeki kararlılığın, damarlarınızda akan o deli kanın hakkını vereceğinize inanıyorum. Bu yolculuğunuzda bugüne kadar hep sizlerle birlikte oldum. Ömrüm yettiğince, bu can, bu tende olduğu müddetçe yanınızda olmaya da devam edeceğim." diye konuştu.

Türkiye olarak, hep nüfustaki genç oranının yüksekliğiyle övünen bir ülke olduklarını, her alanda ve elbette ekonomide güçlü ve etkili olmanın yolunun, güçlü ve etkili gençlere sahip olmaktan geçtiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki iş gücü son 10 yılda, 7 milyon 775 bin kişi artmıştır. Bu rakam neredeyse 7 milyon 842 bin olan 28 Avrupa Birliği üyesinin toplam iş gücü artışı kadardır. Son 10 yılda istihdama kazandırdığımız nüfus ise yaklaşık 6,5 milyondur. Bu bakımdan da 3 milyon 800 kadar olan 28 Avrupa Birliği ülkesinin toplamını çok geride bırakıyoruz. Aynı şekilde Türkiye, son 10 yılda iş gücüne katılım oranında da en fazla artış gösteren ülkedir. Ülkemizde iş gücüne katılma oranı 6,5 puan artarken, bu rakam Avrupa Birliği ülkelerinde yarım puanda kalmıştır. Tabii bizim ölçümüz, başkalarının ne olduğu değil, kendi gençlerimizin istihdam oranını mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Bu konuda sizlere de düşen çok önemli görevler var. Mesela, girişimcilik. Girişimcilik genç olmanın olmazsa olmaz bir parçasıdır."

"600 yıllık kitaplarımıza Fransız kalırsanız Fransızca bilmeniz bir işe yaramaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hedeflerimize sadece memleketimizde oturup kendi dilimizi konuşarak ulaşamayız. Gençlerimizin geri dönmek ve benliklerine sahip çıkmak kaydıyla diğer ülkelerde bulunmalarını ve tecrübe kazanmalarını önemsiyorum. Bunun yanında Osmanlıcayı en azından yüzünden okumasını bilmeniz gerekiyor. Eğer siz 600 yıllık kitaplarımıza, belgelerimize, kitabelerimize Fransız kalırsanız, Fransızca bilmeniz bir işe yaramaz. Böylesine büyük bir birikimi kullanamayan gençlerimizin arzu ettiğimiz köklü ve derin duruşu sergileyebilmeleri çok zordur." diye konuştu.

"Sizlerin 2023 kutlama etkinliklerine sahip çıkmanızı istiyorum"

Erdoğan, "Türkiye olarak 2023'ü hem hedeflerimiz itibarıyla hem de tarihe kalıcı bir iz bırakmak için çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu amaçla Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu'nun koordinasyonunda 2023 kutlamaları için ciddi bir hazırlık yürütüyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok faaliyeti kapsayan bu kutlamaların, nereden geldiğimizin, nerede bulunduğumuzun ve nereye gittiğimizin derli toplu bir muhasebesine de imkan vereceğine inanıyorum. Sizlerin 2023 kutlama etkinliklerine sahip çıkmanızı istiyorum." dedi.