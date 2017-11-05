Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Aksoy'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lise arkadaşı Nebi Güdük’ün cenaze töreninin ardından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.

Vali Hüseyin Aksoy tarafından kapıda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü eşlik etti.

Valilik makamına teşrif eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik Şeref Defterini imzalayıp, Vali Aksoy ve diğer protokolle bir süre görüşme gerçekleştirerek bir sonraki programına geçmek üzere valilikten ayrıldı.