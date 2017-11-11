Cumhurbaşkanı Erdoğan: Valilerimizden, belediye başkanlarımızdan rica ediyorum, lütfen...

Kültürel Mirası İhya Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onlar yıktı biz ise inşa ediyoruz. Ayağa kaldırdığımız her eserle İstanbul'u yeniden fethediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Yapılan bütün icraatları izledik. Mutlu oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fatih Belediyemizi tebrik ediyorum.

Onlar yıktı biz ise inşa ediyoruz. O yıkan zihniyet malum CHP zihniyetiydi. Onlar bu güzelim eserleri yeri geldi ahır olarak kullandılar yıktılar. Biz ise o eserleri yeniden inşaa ediyoruz.

Onlar bıraktılar da bu CHP zihniyeti doğru mu yaptı? Bunun hesabını sormayacak mısının ey gençlik? Tüm gençlerimize sesleniyorum, tarihimize sahip çıkacağız. Bize düşen medeniyetimizin açısından önem taşıyan her esere sahip çıkmaktır.

İSTANBUL'U YENİDEN FETHEDİYORUZ

Fetih bu şehrin fiziksel olarak ele geçirilmesi değil. Asıl Fetih bugün yaptığımız eserlerle bu şehre damgayı vurmaktır. Ayağa kaldırdığımız her eserle İstanbul'u yeniden fethediyoruz.

Şehirlerimiz gecekonduların, zevksiz binaların saldırısına uğradı. Başını sokacak evi olmayan insanlara estetikten bahsetmek anlamsız olabilir. Bu dönemde öncelik zorunlu ihtiyaçların karşılanmasıydı. Türkiye bu düzeyi geride bıraktı.

DİKEY YAPILAŞMAYA İLLERİMİZDE, İLÇELERİMİZDE MÜSAADE ETMEYELİM

Valilerimiz, belediye başkanlarımızdan rica ediyorum; lütfen şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyelim. Bu konuda, bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır, biz buna odaklanmalıyız. Fevkalade şartların dışında buna odaklanmamız halinde şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu, çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Şehirlerimizin çirkin binalarla kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizi, yaylalarımızı çirkin yapıların istilasına izin vermemeliyiz.

Sınırlarımızın içinde ve dışında tarihimizi ayağa kaldırma mücadelesini verdik. Dönemimizde yılda ortalama 250 restorasyon projesi hayata geçirildi. 5000 eseri teker teker saymaya kalksam saatler sürer.

Ecdat ne kadar zamanda yapmış biz sadece restorasyonunu ne kadar zamanda yapabiliyoruz? Ona bir bakalım. Geçtiğimiz 15 yılda içeride ve dışarıda tarihimizi ayağa kaldırmanın mücadelesini verdik.