Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni uygulamayı açıkladı! Cep telefonundan takip edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız dün ithalat ve ihracatçılara kolaylık sağlayacak uygulamayı devreye soktu. Artık ürünler cep telefonundan takip edilecek.Gümrüklerdeki yeni sistem her şeyin şeffaf hızlı ve düşük maliyetli izlenmesine imkan veriyor"dedi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Geçen hafta yaptığı Azerbaycan ziyareti ve Bakü-Tiflis-Karas Demiryolu hattıyla yapılan çalışmaları anlattı.Tanımı yapılan yerli otomobilin 4. Atılım döneminin lokomotifi olacağını dile getiren Erdoğan, dün tanıtımı yapılan AKM projenine de vurgu yaptı. Terörle mücadele operasyonlarının kışın da devam edeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da "Başbakan olacağım' diyerek başbakan olunmaz, 'değişim' diyerek değişim gerçekleşmez. Bunun için önce zihniyetinizi sonra yöntemlerinizi değiştirmeniz lazım"diye seslendi.



GÜMRÜKLERDE YENİ DÜZENLEME

Gümrüklerde yapılan yeni düzenlemeyi duyuran Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız dün itibarıyla ihracat ve ithalatçılarımıza rahatlık sağlayacak sistemi devreye soktu. Bu sistemle gümrükteki eşyaların nerede oldu, hangi işlemlerin yapılacağı gibi bilgilerin tamamı cep telefonundan görülebilecek.Gümrüklerdeki yeni sistem her şeyin şeffaf hızlı ve düşük maliyetli izelenmesine imkan veriyor. Belli rakamın üzerinde ihracat yapan firmalara danışmanlık hizmeti verilecek.Geçmişte çok kötü bir nama sahip olan gümrüklerimizi aldığımız önlemlerle derleyip toparlamıştık. Zaman faktörünün, rekabetin en önemli unsurlarından biri haline geldiği bu dönemde bu sistem çok kolaylık sağlayacak. Sizlerin de gördüğü gibi, durmak yok, yola devam. Bu anlayışla çalışan, üreten, ihracat yapan, istihdam oluşturan herkesin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz.

3 KASIM TÜRKİYE İÇİN MİLAT OLDU!

Geçtiğimiz cuma günü 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümüydü. Partimiz bu seçimlerde elde ettiği yüzde 34'lük oy oranı ile 1. parti oldu ve tek başına iktidara geldi. Parlamentoda yüzde 63 gibi bir çoğunluğa sahip olduk. 3 Kasım seçimleri ülkemizde yeni bir dönemin miladı olmuştur. Türkiye'de artık hiçbir şey 3 Kasım'dan önceki gibi olmamıştır, olmayacaktır. 1990'ları bir daha milletimize yaşatmayacağız. Milletimiz kendi iktidarı ile birlikte adeta bir devrime imzasını atmıştır. Gelişen Türkiye'nin imkanları, her bölgemizde, her şehrimizde hizmet olarak yönlendirilmiştir.

Önümüzde yeni bir imtihan var. Hizmet ve yatırım konusunda rüşdünü ispat eden AK Parti, aynı başarıyı elde etmek mecburiyetindedir. 2019 seçimler, en az 3 Kasım seçimleri kadar kritik bir dönüm noktası olacaktır. Ülkemizin yeni yönetim mimarisini oluşturmak için şimdiden çalışmaya başladık. İnşallah AK kadınlarımız 81 vilayette 3 Kasım 2019'da çok daha farklı bir neticeyi kazanarak yeni bir değişim dönüşümü ortaya koyacaktır.İnşallah İzmir'de de sizlerden yüksek bir başarıyı bekliyoruz. Bugünlere gelmemizde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

PKK SADECE PKK DEĞİLDİR

Bütün bu gelişmelerin uzak yakın bizi ilgilendiren boyutları vardır. Biz bütün bunları dikkate alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana belki de ilk defa kritik sürece kendi iradesini ortaya koyan bir pozisyonda girdi. Aslolan budur. Milletimiz oynanan oyunu görmüş ve tercihini kendi iradesi ile biçimlendireceği büyük ve güçlü Türkiye'den yana kullanmıştır. Bu süreçte terör örgütleri üzerinden ülkemiz hizaya getirilmeye çalışılmıştır.

Terör örgütlerinin gerçek yüzlerini ortaya çıkaran birer turnusol kağıdı işlevi görmüştür. PKK sadece PKK değildir. Bu örgüt aslında bir aparattır. DEAŞ, İslam'la ilgisi olmayan, eli kanlı katillerden oluşan bir sürüdür.

"BÜTÜN KOMUTA KADEMESİ ORADA"

Terör örgütüne karşı operasyonlar devam edecek. 'Kış mevsimine giriyoruz duralım' yok böyle bir şey.Şu anda arkadaşlarımız Cudi'de, Gabar'da askerimizle polisimizle birlikte oralarda. Bütün komuta kademesi hepsi oradalar. Değerli kardeşlerim şu anda bütün siyasi kadememiz komuta kademesi bu hafta oralardaydı ve oradan kendileriyle irtibat halindeydik. Durmayacağız, kimse gücenmesin, kimse buralarda yok şöyle yok böyle demesin, kusura bakmasınlar, gideceğiz. Bizim bir şehidimizin kanı yüzlerce teröristin kanıyla ölçülemez. Bunu böyle bilsinler.

FETÖ MESAJI: AKILLI OLANLAR KAÇTI...

Bizler çocuklarınızı bunların okullarından alın diye meydanlarda haykırdığımız zaman boşuna haykırmadık. Bunların bankasına paralarınızı yatırmayın dediğimiz zaman boşuna haykırmadık. O zaman parasını çekip almayanlar şimdi yanımıza gelip, "Biz bunları bilerek yapmadık". Hepsini bilerek yaptınız. Arabanızı sattınız, dairenizi sattınız yatırdınız. Kusura bakmayın. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Bunların hepsi biliniyor. Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti, gitti. Aklı yetmeyenler tuzağa düştü. "Bilmiyorduk" diyorlar. Hepsi hikaye. Neyi nasıl götürdükleri, silahlı kuvvetlerimizde, polisimizde nasıl örgütlendikleri ortada. Şimdi ise artık tamamen temizlenme döneminin içindeyiz. Yargı ile birlikte hukukun kuralları neyi gerektiriyorsa bunu sonuna kadar yapıp yolumuza devam edeceğiz. Devlet mekanizmasını bunlardan arındıracağız. Bu arındırma, temizleme olmadan devlet mekanizmamız rahat çalışamayacaktır.

"ASIRLIK BİR PLANI BOZDUK"

Sokullu Mehmet Paşa'nın, Venedik Büyükelçisine söylediği şöyle bir söz vardır: 'Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz ise İnebahtı'da bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen sakal daha gür şekilde büyür ama kesilen kol yerine gelmez.'Gizli-açık ambargolar, ayaklarımıza takılan çelmeler, hemen her konuda maruz kaldığımız iki yüzlü tavırlar elbette bizi sıkıntıya sokmaktadır. Ama bu sıkıntılar, sakalımızın tıraşı mesafesindedir. Buna karşılık biz asırlık bir planı bozarak onların kollarını buduyoruz. Birileri ısrarla felaket tellallığı yapmaya devam ediyor. Allah istemezse o kulun işini muhallebi yerken kırar dişini.

CHP LİDERİNE SERT TEPKİ:BAŞBAKAN OLACAĞIM DİYEREK BAŞBAKAN OLUNMAZ

Tarih bize göstermektedir ki büyüklük öyle sadece topla, tüfekle, parayla, sayıyla olmuyor. Koca bir yüreğe, sağlam bir imana sahip olacaksınız. Biz bunu 15 Temmuz'da görmüş olmanın da bahtiyarlığı içerisindeyiz. Biz kendi bekası ile birlikte tüm kardeşlerinin, dostlarının ümidi olduğunu biliyoruz. Onun için 7 düvel üzerimize de gelse rabiamızdan asla taviz vermeyeceğiz. Gerçi rabiamızı ana muhalefetin başındaki zat anlayabilmiş değil. Sonuna kadar tem millet, sonuna kadar tek bayrak, sonuna kadar tek vatan, sonuna kadar tek devlet diyeceğiz. Bize küfredenlere biz hukukun kapısını açıyoruz ama biz onlara sadece rabiayı öğretiyoruz. Siyasi rekabet bizi korkutmaz, tam tersine şevkimizi artırır. Biz, 15 yıldır her alanda reform peşinde koşuyoruz. Ana muhalefet partisi çok partili hayata geçtiğimizden beri, laiklik, cumhuriyet gibi kavramları kendine siper etmiştir, bununla tembelliği, faşizanlığını saklamaya çalıştı. 'Başbakan olacağım' diyerek başbakan olunmaz, 'değişim' diyerek değişim gerçekleşmez. Bunun için önce zihniyetinizi sonra yöntemlerinizi değiştirmeniz lazım. 10 yıl önce ne yapıyorlarsa bugün de aynısını yapıyorlar.

İSTİFA EDEN BAŞKANLARA MESAJ

Bu bayrak yarışında gerek teşkilatlarımızda, gerek belediyelerimizde ayrılan arkadaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyorum. Görevi devralan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. AK Parti ailesi öyle büyük bir ailedir ki her an herkese her yerde ihtiyaç duyulabilir. Kimse gücenmeyecek. Çünkü biz sürekli güncellenen, sürekli yenilenen ve güncellendikçe çok daha farklı bir hizmet imkanını yakalayan bir partiyiz. Dolayısıyla görevlerini devreden arkadaşlarımız bu büyük aile içinde çalışmaya, emek vermeye, proje üretmeye devam edeceklerdir.

Bu bayrak yarışında gerek teşkilatlarımızda, gerek belediyelerimizde ayrılan arkadaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyorum. Görevi devralan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. AK Parti ailesi öyle büyük bir ailedir ki her an herkese her yerde ihtiyaç duyulabilir. Kimse gücenmeyecek. Çünkü biz sürekli güncellenen, sürekli yenilenen ve güncellendikçe çok daha farklı bir hizmet imkanını yakalayan bir partiyiz. Dolayısıyla görevlerini devreden arkadaşlarımız bu büyük aile içinde çalışmaya, emek vermeye, proje üretmeye devam edeceklerdir.