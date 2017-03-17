  • BIST 90.228
  • Altın 142,965
  • Dolar 3,6106
  • Euro 3,8760
  • Kocaeli 4 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün Çanakkale Zaferimizin 102. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale Zaferi, dönemin mütekebbir ve müstekbirleri tarafından "hasta adam" yaftası vurulan, bu topraklardaki bin yıllık varlığı kazınmak istenen milletimizin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, insanlarımızın şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur.

Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, milletimize hem zaferi getirmiş, hem de Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. Hepsinden önemlisi Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk Milleti'nin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yönüyle Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir"

"İSTİKLAL VE İSTİKBALİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIMIZA İNANCIM TAMDIR"

"15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında yaşananların, bir asır önce Çanakkale'yi yedi düvele mezar eden mücadeleci ruhun ne kadar taze, ne kadar diri olduğunu hepimize gösterdiğine inanıyorum. Tıpkı 102 yıl önce Çanakkale'de olduğu gibi, 15 Temmuz gecesi de en modern silahlar, milletimizin azim, inanç ve kararlılığı karşısında çaresiz kalmıştır. En zayıf anında bile 'Çanakkale geçilmez' dedirten bir inancın mirasçısı olan bu millet, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, 15 Temmuz'da vatanını koruma, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Önümüzdeki süreçte de birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla, ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır. Bir yandan Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için mücadele verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun"

Bu haber toplam 291 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan: “Tramvayla yolculuk, Haziran’da”17 Mart 2017 Cuma 09:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'den törenle uğurlandı17 Mart 2017 Cuma 09:43
  • Merkez Bankası Kartepe’ye gidiyor17 Mart 2017 Cuma 09:00
  • Numan Kurtulmuş açıkladı! Evlilik programları bitecek mi?16 Mart 2017 Perşembe 17:01
  • Adalet Bakanı Kocaeli'ye geliyor16 Mart 2017 Perşembe 13:19
  • Şehir Hastanesi 2 bin 500 kişiyi istihdam edecek16 Mart 2017 Perşembe 11:17
  • Hollanda'da Türklerin büyük zaferi! Kandıralı Tunahan Kuzu Meclise girdi16 Mart 2017 Perşembe 10:14
  • KAOB: “Kocaeli, ülkenin çöplüğü değildir!”16 Mart 2017 Perşembe 09:22
  • Derince Belediyesi’nde grev ihtimali de gündemde16 Mart 2017 Perşembe 09:18
  • Karabacak, “Kardeşlik için Evet” diyen aktivistler ile yürüdü16 Mart 2017 Perşembe 00:36
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti