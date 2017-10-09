Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile vize krizi sonrası ilk açıklama

Kararın üzüntü verici olduğunu dile getiren Erdoğan, "Dışişleri Bakanlığı yetkililerimiz konuyu duydukları anda muhattaplarını aramışlardır. Bakanlarımız bana konuyu ilettikleri anda şunu söyledim: Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, kabile devleti değildir. Mütekabiliyet ilkesi gereği aynı metinle oradaki Büyükelçiliğimiz açıklamayı yaptı. Süreç bundan ibarettir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı için Ukrayna’ya gitti. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi’nde Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından resmi tören ile karşılandı.Erdoğan ve Poroşenko daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. Görüşmeler sonrası iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Daha sonra ise iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD İLE YAŞANAN VİZE KRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara'da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri konuyla ilgili bunu duydukları anda gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle muhataplarını aramışlardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz, bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak, ona göre o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika'da büyükelçimiz anında açıkladı. Süreç bundan ibarettir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KIRIM'IN YASADIŞI İLHAKINI TANIMAYACAĞIZ

'Ukrayna ile ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor ve derinleşiyor" diyen Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Stratejik ortağımız Ukrayna ile ilişkilerimiz her geçen gün artıyor. Görüşmelerde ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ukrayna bölgemizin güvenlik ve istikrar konusunda kilit ülkelerinden biridir. İkili ilişkilerimize hep stratejik bir vizyonla yaklaştık. Daha 2003 yılında Ukrayna'yı öncelikli ülkelerden değerlendirdik. Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımadık tanımayacağız.Ukrayna'nın Kırım tatarlarına verdiği destekten memnunuz. Minsk sürecini destekliyoruz. Ukrayna halkı kendi kararlarını kendisi veren bir ülkede yaşama arzusunu ortaya koymuştur. Buna herkes saygı guymalı. 2015 yılında ikili ticaretimizin 2023 itibariyle yüksek bir seviyeyer çıakrma kararı aldık. Öncelikli olarak serbest ticaret anlaşmasını bir an önce sonuçlandırmalıyız. Bunu uygulamaya geçirmeliyiz. Poroşenko ile bu konuda mutabıkız. Darbe girişiminin faili olan FETÖ dünyanın birçok ülkesinde farklı isimler altında faaliyet yürütüyor. FETÖ'ye karşı atılacak adımları da Poroşenko ile görüştük."

POROŞENKO: TİCARET HACMİMİZ ARTTI

Toplantıda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugünkü görüşmeler sırasında Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı işgal girişimine izin vermeyeceğimizi açıklamıştım. Heyetler arasında ekonomik ve yatırım işbiliğini ele almışlardır. Uzun zamandır beklenen yatırımların korunması ve çifte vergilendirmeyle ilgili anlaşmalar ilişkilerimizi geliştirecek. Ukrayna ve Türkiye arasında stretejik ortaklığın hayali bir şey olmadığını ortadadır.Bu senenin son 6 ayında Ukrayna ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 20 oranında arttı.Savunma sanayi, havacılık ve uzay sanayi alanında işbirliğimiz gittikçe artmaktadır. Bugün imzalanan anlaşmalar ileride bu alanlardaki işbirliğine daha da katkıda bulunacağını düşünüyorum. Bugün özellikle enerji alanında görüşmeler yaptık. Devletimiz Türkiye'deki nükleer enerji alanında katkıda bulunma açısından önemli tecrübelere sahiptir. Bu sene insani ve kültürel alanda işbirliğimiz pekiştirdik. Daha önce vardığımız bir anlaşma hayata geçirildi. Sadece kimlikle giriş çıkış yapılabiliyor. Bunun sonucunda insani ilişkiler daha da artıyor. Bu alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmeye hazırız."