Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili başkanlara önemli mesaj

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar kampında çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:

DEĞİŞİME DİRENMEK AKINTIYA KÜREK ÇEKMEK GİBİDİR

Değişime direnmek, akıntıya karşı kürek çekmek gibidir. İşte bu gerçekten hareketle bir süredir teşkilatlarımızda ve belediyelerde yenilenme ihtiyacımız bulunduğunu söyledim, söylüyorum. Kongre süreci vesilesiyle teşkilatlarımızı önemli ölçüde yeniliyoruz. Belediyelerde de şimdiden benzer adımları atmanın hazırlıkları içindeyiz. Bu benim şahsi tercihim veya partimizin kendi kendine icat ettiği yöntem değildir. Aslında bu, milletimizin talebidir. Bu yenilenme sürecini, değişim ihtiyacını, tazelenme talebini kendi irademizle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer bunu biz kendimiz yapmazsak, sandıkta milletimiz yapar. Ona fırsat vermeden bu işi kendimiz çözmemiz gerekir.

"MUTABAKATLA GEREĞİ YAPILACAK KİMSE ALINMASIN"

Değişim demek asla geçmişler bağları tümüyle koparmak değildir, kadroları tümüyle tasfiye etmek değildir. Daha büyük hedefler demek devam eden çalışmaları aksatmak demek değildir. Bu kavramlar bizim için birikimimizden aldığımız güçle geleceğe hazırlanma iradesini ortaya koymak demektir. Bunun için teşkilatlarımızın bir kısmının yenilenmesi gerekiyorsa, belediye başkanlarımızın bir süre dinlenmesi ya da başka görevlerde değerlendirilmesi mutabakatla gereğini yapacağız. Bundan kimsenin alınmaması gerekir.

"BÖL PARÇALA YÖNET HATTA YUT.. BU ANLAYIŞI BOZACAĞIZ"

Türkiye'yi 15 yılda 3 kat büyütme başarısını gösteren partimiz elbette bu değişimi de başaracaktır. Partimizi ne için kurduğumuzu, ülkemizi ve milletimizi nereye ulaştırmayı hedeflediğimizi unutmayalım. Gerisi kolay, bu millete layık olan kadro burada. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Dünya değişirken Türkiye'nin yerinde kalmasını beklemek ne kadar yanlışsa Türkiye değişirken AK Parti'nin de aynı yerde kalmasını beklemek o kadar yanlıştır. Unutmayın çetin yollar yorgun bedenlerle aşılamaz. Öylesine büyük saldırılara maruz kalıyoruz ki savunmada kalamayız. Darbecilerle, lobicilerle nasıl çatışa çatışa ülkemize çağ atlattıysak bugün de aynısını yapmaya devam edeceğiz. Bölgemizde uygulanmaya çalışılan ve ülkemizin dahil edildiği gayet açık olan böl parçala yönet hatta yut... Bu anlayışı bozacağız.