Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cam filmi açıklaması: Yanlış yaptılar, talimat verdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın kamuoyunda büyük tartışma yaratan cam filmi yasağıyla ilgili olarak, "yanlış yaptılar düzeltilmesi için talimat verdim" dediği öğrenildi.

Yeni sistemin iyi anlatılması gerektiğini belirten Erdoğan'ın, "Dershane ve etüt merkezlerinin canlanmasına izin" yok açıklamasında bulunduğu belirtildi.

Erdoğan'ın, bir grup milletvekiliyle yaptığı toplantıda, liseye geçiş sınav sisteminin iyi anlatılması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Ankara, Aksaray, Batman, Bilecik, Burdur, Edirne, Erzurum, Karabük, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Tokat ve Kilis illerinin milletvekillerini topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda milletvekillerinin görüş ve önerilerini aldığı ve yeni talimatlar verdiği ortaya çıktı.

CAM FİLMİ DÜZENLEMESİ

Son günlerde çok konuşulan otomobillerdeki cam filmi düzenlemesi ile ilgili Erdoğan'ın devreye girdiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yanlış yaptılar. Yasak yanlış, mağduriyet olmamalı, gerekli düzenlemenin yapılması için Maliye ve İçişleri Bakanlıklarına talimat verdim" dediği öğrenildi.

İHA