Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş MTV açıklaması

İŞTE O AÇIKLAMA

"İcap ettiğinde vergi artışı yapılmaz mı yapılır, ama bir şartlar; ortaya çıkan yükü doğru hesaplayarak, elde edilen kaynağı nereye kullanacağımıza ikna etmek şartıyla bunu yapabiliriz. Aksi halde "ben yaptım, oldu" anlayışına ekonomi politikalarında da yer yoktur. "

Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek'in istifasının istendiği iddialarıyla ilgili soruya "Şu an böyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez" dedi.