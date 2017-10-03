Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş MTV açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. MTV artışına da değinen Erdoğan, "Ben yaptım, oldu" anlayışına ekonomi politikalarında yer yoktur" dedi.
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İŞTE O AÇIKLAMA
"İcap ettiğinde vergi artışı yapılmaz mı yapılır, ama bir şartlar; ortaya çıkan yükü doğru hesaplayarak, elde edilen kaynağı nereye kullanacağımıza ikna etmek şartıyla bunu yapabiliriz. Aksi halde "ben yaptım, oldu" anlayışına ekonomi politikalarında da yer yoktur. "
Gökçek açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek'in istifasının istendiği iddialarıyla ilgili soruya "Şu an böyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez" dedi.
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Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV
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