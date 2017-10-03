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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş MTV açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş MTV açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. MTV artışına da değinen Erdoğan, "Ben yaptım, oldu" anlayışına ekonomi politikalarında yer yoktur" dedi.

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İŞTE O AÇIKLAMA

"İcap ettiğinde vergi artışı yapılmaz mı yapılır, ama bir şartlar; ortaya çıkan yükü doğru hesaplayarak, elde edilen kaynağı nereye kullanacağımıza ikna etmek şartıyla bunu yapabiliriz. Aksi halde "ben yaptım, oldu" anlayışına ekonomi politikalarında da yer yoktur. "

Gökçek açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek'in istifasının istendiği iddialarıyla ilgili soruya "Şu an böyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez" dedi.

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