Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kendini yollara vuran İstanbul'a yürüyen CHP'nin başındaki zat bizim için Başbakan yurt dışına kaçacak diyordu. FETÖ ihanet çetesinin dümen suyuna girdiler. Ülkesine iftira atanları korumak için yolları arşınlıyorlar. Haysiyet cellatlarına milletimiz izin vermedi ama birileri bundan ders çıkarmadı.

2014 mahalli seçimlerini, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, ve halk oylamasını kazanan Ak Parti'nin, milleti ve güvenlik güçleriyle birlikte PKK'yı açtığı çukurlara gömdük, darbe girişimini engelledik, ekonomik saldırıları atlattık. 80 milyonun gönlünde kendimize müstesna bir yer edindik.

CHP'NİN KONUMUNU ÇOK NET GÖRÜYORUZ

Özellikle ülkemize ve milletimize olan muhabbetinden şüphe duymadığımız MHP'nin duruşuna baktığımızda CHP'nin konumunu çok daha net görebiliyoruz. CHP'nin temsil ettiği çizgi siyaseten farklı söylemde bulunma boyutunu aşmış terör örgütleriyle ve onların arkasındaki güçlerle birlikte hareket ettiğini görmek durumundayız.

Demokrasi sicilleri zaten bozuk olanlar şimdi işi daha ileri götürmüştür. Aklı başında olan herkesin görebildiği bu durum ülkemize karşı kurulan tuzakların bir parçasıdır. Adalet diyen ama mahkemelere saldıran bir zihniyetin derdi asla adalet, hukuk olamaz. bir defa bile gönül diliyle şehitlerimizi andığını duymadığımız kişiler teröristler için dünyayı ayağa kaldırıyorlar. PKK yöneticisi size doğru adım atıyorsunuz diyorsa yolunuz yanlıştır.

GİTTİĞİNİZ YOL KANDİL'İN YOLUDUR

Uluslararası mahkemelerin dahi eleştirmediği tarzda davranıyorsanız yaptığınız iş bu ülkenin hayrına değildir. Terör örgütlerine karşı aklınızdan dahi geçirmediğiniz yürüyüşü başlatıyorsanız kimseyi adalete inandıramazsınız. Güya adalet diyen ama tüm yargı kurumlarına saldıran bir zihniyetin derdi asla adalet hukuk olamaz. Terör örgütleri OHAL’den rahatsızsa ve siz de OHAL’e karşı çıkıyorsanız gittiğiniz yol Kandil’in yoludur.

Siz bu tavırlarınızla adaleti savunmuyor, tam tersine zulmü yüceltiyorsunuz. Adalet istiyorsanız o mahkemelere gidip şehitlerin gazilerin hakkını arayın. Konunun milletvekili dokunulmazlığı ile ilgisi yok. Bunu onlar da biliyor. Kamudan ihraç edilen ve açlık grevi başlatanlara yine bunlar sahip çıkıyor. Hiçbirinin derdi demokrasi değil.

BUNLARIN DERDİ, DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK DEĞİL

Bir başka terör örgütüyle irtibatlar sebebiyle kamudan ihraç edilen ve yine örgütün emriyle cezaevinde güya açlık grevi başlatanlara yine bunlar sahip çıkıyor. Esasen bunların hiçbirinin derdi demokrasi ve özgürlükleri savunmak değil kendi suçlarını bastırmaktır. Milletimiz tüm bu olup bitenleri görüyor, takip ediyor. Ferasetiyle neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi mücadelemizi vereceğiz, hakikatleri anlatacağız, takdiri milletimize bırakacağız.

BİRİLERİ HAVA MEYDANLARINDAN KAÇAR BİRİLERİ ŞEHADETE YÜRÜR

O gece canları pahasına sokakları meydanları dolduran milyonların, şehitlerin ve gazilerin üzerimizdeki vebalini aklımızdan çıkarmayacağız. Birileri hava meydanından kaçar gider birileri şehadete yürür. Fark budur! Bu vesileye Lice ilçe başkan yardımcımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Katilleri bulup hesap sorulacak.

15 TEMMUZ'U ANMA TÖRENLERİ

15 Temmuz'u Türkiye'de bir daha kimsenin darbe teşebbüsünden bulunmamasını, benzer bir ihaneti yerine getirmemesinin sembolü haline dönüştüreceğiz. Eski Türkiye'de darbe tarihleri resmi bayram ilan edilir, zoraki etkinliklerle millete darbeler ve darbeciler şirin gösterilmeye çalışılırdı. Bundan sonra 15 Temmuz'u milletimizin istiklali, istikbali, şehitlerimizi, gazilerimizi anma vesilesi ve bir milli gün olarak kutlayacağız. Teşkilatlarımızdan 15 Temmuz'u anma etkinliklerine sahip çıkmalarını, yoğun ve samimi gayret göstermelerini özellikle diliyorum. Biz de darbecilerin ölüm saçtığı Meclis'te, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan programlara katılarak vazifemizi ifa edeceğiz.

BAZI TEŞKİLATLARIMIZDA METAL YORGUNLUĞU VAR

Bazı teşkilatlarımızda metal yorgunluğu olduğu gerçektir. Belde ilçe ve il teşkilatlarımızda yorgunluk, çözülme işareti gördüğümüz arkadaşlarımızın daha vizyoner arkadaşlarımızla nöbet değişimi yapmalarını arzu ediyoruz. Başarılı arkadaşlarımız elbette görevlerine devam edecektir ama teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu sizler de kabul edersiniz. 16 Nisan'dan sonra başarı ölçüsü değişti. Artık yüzde 49,9 oy bile alsanız başarılı olamayacaksınız. Netice almak için mutlaka yüzde 50+1'e ulaşmak zorundasınız.