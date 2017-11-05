Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınıf arkadaşına son görev

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olan 66 yaşındaki Nebi Güdük, 7 yıldır ilik kanseri tedavisi gördüğü hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. 4 çocuk babası olan Güdük için cenaze töreni düzenlendi. İzmit Fevziye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan Güdük için son görevini yerine getirmek üzere Kocaeli'ye geldi.

YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Milletvekilleri İlyas Şeker, Zeki Aygün, Cemil Yaman, Sami Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali kurt, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, eski İl Başkanı Mahmut Civelek, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, Eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, siyasiler ve vatandaşlar katılım sağladı.

BERABER OKUDUK

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle merhum ve merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Gerek Sakarya Müftüsü İlyas kardeşim, gerekse Yusuf kardeşim aynı dönem İstanbul İmam Hatip Mektebinde beraber okuduk. Ve Nebi kardeşim ile aynı dönemde beraber okuduk. Tabii Nebi gerçekten cevval, sempatik bir arkadaşımızdı. Rabbim taksiratını affeyleye. Aynı şekilde Nezihe hanıma da Rabbim taksiratını affeyleye. Mekanını cennet eyleye inşallah. Bizler kazaya ve kadere inanmış insanlarız. Müslüman olarak bizim Müslüman olmayanlardan farklı olan yanımız bu. Biz ölümle birlikte malum ölmeyiz. Bizim için ölüm aslında diriliştir. Ölümü adeta öldüren insanlarız Müslüman olarak. Bu anlayışla bizler gerek Nebi kardeşimizin gerekse Nezihe hanım kardeşimizi ahirete uğurluyoruz. Rabbim kendi katında inşallah inanıyoruz ki kendilerine de amellerinin kat ve kat fazlasıyla inşallah muamelede bulunacaktır. Mekanları cennet olsun. Rabbim ailelerine sabrı cemil, ecru cezil inşallah lütfeylesin. Onlara da bizler sabırlar diliyoruz. Allah'a emanet olalım, Allah'a emanet olun" dedi.

İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Nebi Güdük'ün cenazesi memleketi Kırşehir'e gönderilecek.

Çiğdem ARMAĞAN-Kerim YAVUZ