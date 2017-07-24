Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilatlara 2019 talimatı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 81 ildeki teşkilatlarına gönderdiği kongre rehberinde 'tepeden tırnağa kendimizi gözden geçirmeliyiz' mesajı verdi.

Star'dan Şerife Güzel'in haberine göre, Referandum sonrası tüm parti kademeleriyle ilgili 'metal yorgunluğu var' tespitinde bulunarak, bunun aşılması için adımların atılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, partisinin bütün teşkilatlarına olağan kongre sürecinin nasıl işleyeceğine dair bir kitapçık gönderdi. Erdoğan'ın önsözüyle başlayan 'Kongre Rehberi'nde teşkilatların uyması gereken kongre takvimi, kongrede seçim yapılacak teşkilat organları, kongre delegelerinin tespiti, kongre öncesi ve kongre sırasında yapılması gereken iş ve işlemler ayrı ayrı başlıklar halinde anlatıldı.

'TÜRKİYE'NİN KADERİ AK PARTİ İLE BÜTÜNLEŞMİŞTİR'

Erdoğan, kongre rehber kitabına yazdığı önsözde, "Türkiye'nin kaderi ile AK Parti'nin kaderi öylesine bütünleşmiştir ki, yurt içinde ve yurt dışında, artık bu ayrımı yapmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. AK Parti'nin siyaset literatürümüze kazandırdığı tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri, aynı zamanda milli bekamızın da formülü olarak bütün halkımız tarafından yürekten sahiplenilmiştir" ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminden bir hafta sonra, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ‘Başladığı yerdeyiz’ sloganıyla düzenlenen eylem. yüz binlerce kişinin katıldığı bir eylem düzenlendi.

'MİLLETE CAN BORCU'

AK Parti'nin, diğer partilerden ayıran en önemli özelliğin, 'kolektif akıl ve istişareye verdiği önem olduğunu' ifade eden Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden teşkilatlara önemli bir mesaj da verdi:

"AK Parti olarak gücümüzü koruyabilmemizi, elde ettiğimiz büyük başarıları, değişime, gelişmeye, yeniliğe açık yapımıza, milletimizle olan hasbi bağımıza borçluyuz. 15 Temmuz darbe girişimi, milletimize olan hizmet ve vefa borcumuza, bir de can borcu eklenmiştir."

'EKSİKLİKLER SÜRATLE GİDERİLMELİ'

Erdoğan, 16 Nisan referandumuyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle getirilen yeni yönetim sisteminin 2019 seçimleriyle birlikte tüm unsurlarıyla hayata geçirileceğine dikkat çektiği yazısında teşkilatlara şu uyarılarda bulundu:

"Seçimlerin başarı çıtasını yüzde 50+1'e yükselten yeni sistem, teşkilatlarımızın her bir kademesine çok önemli sorumluluklar yüklüyor. Bunun için tepeden tırnağa kendimizi gözden geçirmeli, zayıf yanlarımızı güçlendirmeli, eksiklerimizi süratle gidermenin yollarını aramalıyız."

İL KONGRELERİ 25 ŞUBAT'TA TAMAMLANIYOR

30 Temmuz'dan itibaren başlayacak olan belde kongrelerinin ardından ilçe kongreleri 19 Ağustos'ta başlatılarak 12 Kasım'a kadar sürecek. 18 Kasım'dan itibaren başlatılacak olan il kongreleri de 25 Şubat'ta tamamlanmış olacak.