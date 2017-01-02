Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah Külliye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin portre resmini çizen Derinceli Gülşah Yağmur Yazıcı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Ailesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen Gülşah Yağmur Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı bir resmi hediye etti. Erdoğan, kendisini ziyarete gelen Gülşah ile sohbet ederek şakalaştı.

KARA KALEM RESMİNİ ÇİZMİŞTİ

Derince'de oturan Gülşah Yağmur Yazıcı çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara kalem resmini çizmişti.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyerek, "Engellinin elinden bu kadar gelir. Cumhurbaşkanım resmimi görür inşallah. Sizi çok seviyorum" yazarak resmi sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşmıştı. Gülşah Yağmur Yazıcı'nın resmi sosyal medyada bir anda beğeni ve paylaşım rekoru kırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sosyal medya hesabından, "Çok teşekkür ederim sevgili Gülşah. Senin gibi güzel yürekli kızımı bir gün inşallah külliyede misafir etmek isterim" yazarak cevap vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gülşah Yağmur Yazıcı'yı telefonla arayarak da teşekkür etmişti.

Gülşah Yağmur Yazıcı sevincinden yerinde duramazken, yüz yüze görüşme sözü almıştı.

Sebahat Yazıcı kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevindiğini belirterek, "Gülşah açıktan lise okudu ve 2.5 senede bitirdi okulu. Resim yapmayı çok seviyor. Kitap okumayı sever. Gülşah'ın, Cumhurbaşkanımızın resmini yaptığını gördüm. Daha sonra da sosyal medya hesabından paylaştı. Gülşah böyle bir şey yaptığı için Cumhurbaşkanımız telefonla aradı. Hem Gülşah, hem de biz çok mutlu olduk. Kızımız inanılmaz bir şekilde sevindi. Konuştuk, bizimle ilgilendi" demişti.