Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizmişti! Gülşah Vali'ye gitti

Kara kalemle çizdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portresiyle tanınan doğuştan serebral palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Aksoy, Katırcıoğlu, Yazıcı ve annesi Sebahat Yazıcı ile bir süre görüştü.

Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Gülşah Yağmur Yazıcı da Vali Aksoy'la tanıştığına çok memnun olduğunu ifade ederek, çiçek sundu.

Çizdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini resmi twitter hesabı "RT_Erdogan"ı etiketleyerek paylaşan Yazıcı, "Engellinin elinden bu kadar gelir. Cumhurbaşkanım resmimi görür inşallah. Sizi çok seviyorum." diye yazmış, paylaşımı gören Erdoğan da twitter hesabından Yazıcı'ya, "Çok teşekkür ederim Sevgili Gülşah. Emeğine sağlık. Senin gibi güzel yürekli bir kızımızı bir gün inşallah Külliye'de misafir etmek isterim." karşılığını vermişti.

Erdoğan, daha sonra Gülşah Yağmur Yazıcı ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.