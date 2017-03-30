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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanı belli oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanı belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü Gülnur Aybet'i, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atadı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014-2016 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı ve BAUCESS Güvenlik Araştırmaları Merkezi kurucu direktörlüğünü yapan Prof. Dr. Aybet, 2013'te İstanbul Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kurdu.

Aybet, 2001-2013 yılları arasında Kent Üniversitesi İngiltere'de uluslararası güvenlik alanında ilk yüksek lisans programını kurdu ve yönetti.

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EN GÜÇLÜ 20 MÜSLÜMAN KADINDAN BİRİ

İngiltere Nottingham Üniversitesi ve Ankara Bilkent Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapan Aybet, Royal Holloway, Londra Üniversitesi Ekonomi ve Kamu Yönetimi bölümünden lisans derecesini aldı.

Aybet, uluslararası ilişkiler alanında Southampton Üniversitesinde yüksek lisans, Londra King's College'da savaş bilimleri alanında ikinci yüksek lisansını yaptı, doktorasını Nottingham Üniversitesinde uluslararası ilişkiler alanında tamamladı.

Gülnur Aybet, British Akademi, NATO ve TUBİTAK tarafından yürütülen birçok projenin yöneticiliğini de yaptı.

School of Advanced International Studies (SAIS), John Hopkins Üniversitesi, St Antony's College, Oxford Üniversitesi ve Woodrow Wilson Center da misafir araştırmacı olarak bulunan Aybet, 2009'da The Times gazetesi tarafından İngiltere'nin en güçlü 20 Müslüman kadınından biri seçildi.

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