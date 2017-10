CUMHURBAŞKANIMIZA YARDIMCI OLMAK MİLLİ BİR GÖREVDİR

İç ve dış şer güçlere karşı, ülkemizin ve milletimizi milli ve manevi menfaatleri için çalışan iktidar partisine, devletimizin başkomutanı olan muhterem cumhurbaşkanına yardımcı olmak, milli ve yerli düşünen vatanseverlerin üzerine düşen çok önemli bir görevdir. Vatanseverlik görevi falan parti iktidarına, falanca kişinin cumhurbaşkanı olmasına göre değişen bir görev değildir. Bugün AK partisi iktidardadır, başkomutanda Sayın Tayyip Erdoğan’dır. Yarın bir başka parti bir başka şahsiyet bu görevleri üstlenecektir.

Muhterem Tayyip Erdoğan, tarihi misyona sahip bir ülkenin cumhurbaşkanı ve iktidar partisinin lideri olması hasebiyle, sorumluğu ağır bir yükü üstlenmiştir. Bu yükün paylaşılarak hafifletilmesi hususunda, öncelikle yola çıktığı, beraber ıslandığı dava arkadaşları, kendisine yardımcı olmalıdırlar. Türkiye cumhuriyeti devleti dünyanın çok önemli bir kavşak noktasında bulunduğundan, siyasi, sosyal ve ekonomik olarak riskli bir ülke konumundadır. Bu riskler iyi yönetildiğinde, her alanda çok daha güçlü ve kazançlı bir ülke olarak, tarihi misyonumuza kavuşmamız sanıldığı kadar zor olmayacaktır.

“Ağır kazan geç kaynar” atasözünü çok iyi anlamalıyız. Tarih boyunca hak nizama karşı duran şer güçler, Türkiye kazanını kaynatmak suretiyle, içindeki maddi ve manevi değerleri yok etmek için, her türlü ihanetleri yapmanın yanı sıra, zalimlerin ateşine odun taşıyıcısı terör olaylarıyla, ekonomik ve siyasi krizlerle iç ve dış destekli acımasız darbelerle Türkiye kazanı kaynatmaya çalıştılar ve çalışmaktadırlar.

Zalim şer güçlerin ve içteki terörist mankurtların akılları ve idrakleri varsa şu hususu akıllarının bir köşesine yazsınlar. Şer güçlerin Yıllarca kaynatmaya çalıştıkları kazanın soğuması kolay olmayacaktır. Gün gelecek, zalimler kaynatmaya çalıştıkları kazanın içine düşmekten kurtulamayacaklardır.

Akılını vahyin emrine veren müslümanlar, şahsi ikbal ve menfaatlerini, İmanlarının ve davalarının önüne asla koymazlar. Hz. İbrahim’i (A.S) yakmak için Nemrutun ateşine odun taşıyanlarla birlikte hareket etmezler. Karınca misali, Nemrut’un ateşini söndürmeye çalışırlar. Türkiye cumhuriyeti devletinin kazanını kaynatmak ve içindekilerini yok etmek için dışa bağımlı halen gelen odun taşıyıcı mankurtlardan neler çektiğimizi görenler ve bilenler, Sayın Erdoğan’ı anlamakta geç kalmamalıdırlar.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, Meselemiz, Tayyip Erdoğan ve AK partisi meselesi değil, Türkiye meselesidir.” Cümlesini çok iyi anlamaya ve gereğini yapmaya mecbur olduğumuzu düşünerek, dünyevilikler gözlerimize perde olmamalı, kalplerimizi işgal etmemelidir. Vatana ihanet etme, ülkeyi ve milleti düşünmeden gününü gün etmeye çalışan hiçbir lidere itaat edilmez.

Ülkenin ve milletin selameti için, liderlerin aldıkları kararlar, görünüş itibarıyla kişilerin menfaatlerine uygun olmazsa da, bu gibi kişiler umumun menfaatini düşünerek, liderin emirlere itaat etmelidirler. Sağdan, soldan aile içinden, yakın çevrelerden gelen telkinlerle, anlaşılması zor olan doğruya yakın yanlışlarla nefislerine mağlup olmaktan sakınmalıdırlar.

Bu uzun girişten sonra meselenin özünü esasını konuşursak, inanan inanmayan herkes bilsin ki, ne yaparsanız yapınız, hangi fitne ateşini yakarsanız yakınız, sonuçta sizin dediğiniz değil, Yüce Allah’ın dediği olacaktır. İnanan ve inanmayanlar çok iyi bilirler ki, Nemrut’un ve Mecusilerin ateşini Y.Allah (CC) söndürdü. Firavun’u ve ordularını Kızıl denizinde boğan, Ebu cehil’in ordusunu Bedirde mağlup eden Yüce Allah’tır. Yüce Allah’ın davasına iman ederek yardım edenleri Yüce Allah yalnız bırakmaz, bırakmamıştır.

Müslüman kul, takdirden değil tedbirden sorumlu olduğundan, eldeki meşru olan tüm tedbirleri alarak, Yüce Allah’a tevekkül ederek neticeye razı olmalıdır. Yüce Allah’ın emrettiği yolda ölürse şehit, kalırsa gazı olduğundan her şart altında galiptir.

Son zamanlarda kafa döndürücü bir şekilde gelişen ve değişen İç ve dış siyasi olaylar, çok bilinmeyenli bir denklem haline geldiğinden Sayın Erdoğan bu denklemi çözmek için birçok formüller geliştirdiğini görüyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız, parti teşkilatlarının yenilenmesi, bazı seçilmişlerin ve atanmışların görevlerinden istifa etmeleri hususundaki istek ve taleplerinin ne anlama geldiğini, niçin böyle bir yola girildiğini, birçok siyaset bilimcisinin ve halkın tahmin etmesinden öteye herhangi bir bilgileri yoktur.

Gazete köşelerinde yazılanlar, televizyon ekranlarında yapılan yorumlar, geçmişte ve bugün yaşanan ve yaşanmakta olan bir takım siyasi olayları, geçmiş siyasi tecrübelerine dayanarak değerlendirerek tahmin yürütenler, olumlu olumsuz yönde ileri sürdükleri fikir ve düşüncelerinde isabetli olabildikleri gibi isabetli de olamayabilirler.

Ülkenin ve milletin selameti için iktidar partisinin lideri ve ekibi, halkı dinlemeli, İktidar partisine ve Sayın Erdoğan’a dost ve muhalif olan siyaset bilimcilerinin, yazar ve akademisyenlerin ileri sürdükleri müspet/menfi fikir ve düşüncelerini ciddi bir şekilde masaya yatırarak, zarar/fayda analizleri yapmalıdırlar. Şer gibi gözüken işlerden hayır çıkarmak, ferasetli liderlerin görevidir. İleri sürülen şer ve hayır fikirleri birlikte değerlendiren liderler kararlarında çok daha isabetli olacakları tarihi tecrübelerle sabit olduğunu akıllarından çıkarmamalıdırlar.

Sayın Erdoğan bazı seçilmiş ve atanmışların istifalarını istemesi siyasette çok rastlanan bir uygulama değildir. Böyle bir yolu açmanın, bizim bilmediğimiz birçok nedenleri olabilir. Akla gelen bazı tahminlerimizi özetlersek şunları söyleyebilirim. Sayın Erdoğan; partisinin seçilmiş ve atanmış kadrolara yapılan ve yapılacak doğru veya yanlış saldırıların önünü almak için kırmadan ve vefasızlık yapmadan “Metal yorgunluk” anlayışıyla izale etmeye çalışmaktır.

Bazı seçilmişler ve atanmışlar metal yorgunluk kavramını çok iyi anlayarak meseleyi şahsileştirmeden ve şaibeli duruma düşeriz endişesinden sıyrılarak, Sayın Erdoğan’ın taleplerine cevap vermeleri hem kendilerinin hem de mensubu oldukları partilerinin menfaati acısından çok önemli olduğunu ilgili kişilerin ferasetlerini ve vefa anlayışlarına hareket geçirmek istiyor olabilir.

Bir başka husus, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kurulacak ittifakları bertaraf etmek için, ihtimal dâhilinde olan yeni bir oluşuma zemin hazırlayarak, yeni oluşumlara kimlerin yakın ve uzak durduğunu açığa çıkarmak gibi bir düşünceyle hareket edebilir. Parti içinde var olan küskünlükleri gidermek için, her kesimin kabul edeceği sürpriz adaylarla halkın karşısına çıkma planlarının zeminini oluşturmaya çalışabilir.

İstifa yoluyla görevden ayrılmasını istediği kişilerin siyasetin farklı alanlarında çalıştırmak suretiyle, yeni sistemin kadrolarını mı oluşturmanın yolunu açma gibi bir düşüncesi olabilir. 2019 seçimleri öncesi, bizim bilmediğimiz bazı siyasi olaylara karşı aldığı ve alacağı tedbirlerin neticesini, 2019 seçim sonuçlarında görmüş olacağız. Bu hususta onlarca tahmin edici sorular sorulabilir, lakin hiç birinin cevabını şimdilik alamayız.