Cumhurbaşkanına hakaret görüntüleri izlenecek
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Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla davaları süren CHP İzmit İlçe Gençlik Yöneticisi Mustafa Can Tekoğlu, Kartepe İlçe Gençlik Üyesi, ÖDP İl Başkanı Osman Bahçeci, ÖDP üyesi Beşir Çavuş, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan’ın davası 8 Mart tarihine ertelendi
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla davaları süren CHP İzmit İlçe Gençlik Yöneticisi Mustafa Can Tekoğlu, Kartepe İlçe Gençlik Üyesi, ÖDP İl Başkanı Osman Bahçeci, ÖDP üyesi Beşir Çavuş, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan’ın davası dün görüldü. CHP üyelerinin avukatlığını CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İl Sekreteri Hüseyin Acurman’ın üstlendiği dava olay gününe dair görüntülerin tekrar incelenmesi nedeniyle 8 Mart tarihine ertelendi.
Çiğdem ARMAĞAN
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