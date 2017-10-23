Cumhurbaşkanı'ndan Başiskele’ye selam

Başiskele Belediyesi '15 Temmuz Sonrası Güçlü Türkiye' konulu konferans düzenledi. Yeniköy Kültür Merkezi’nde bulunun Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu'nda gerçekleştiren konferansta, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz bir sunum gerçekleştirdi ve yeni kitabını imzaladı.

Sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek Başlayan Küçükyılmaz 15 Temmuz gecesinin bir yüzleşme gecesi olduğunu ve bu gecede gençliğin kendini gösterdiğini belirtti. Küçükyılmaz konuşmasında “Orta yaşlıların gençlerle ilgili yakınmalarını hatırlatarak, gençlik bozuldu biz onların yaşındayken böyle değildik gibi kıyaslamalar yapılırdı. Bu tarihte de hep böyleydi. Gençlik nereye gidiyor derlerdi. Bunların haklı ve yerinde bir eleştiri olup olmadığının anlamak için gençliğin bir imtihandan geçmesi gerekiyor. Bu sınavda 15 Temmuz hain darbe girişimiydi. Bu sınavda gençlik kendini gösterdi ve o gece sınavı geçti ve önyargılar yıkıldı. Bizi bugünlere getiren tanklı tüfekli insanlar gördüğümüzde korkmamamızı sağlayan Cenabı Hakkın kalbimize indirdiği cesarettir ve milli iradedir. 15 Temmuzu yaşadık Tarihte hiçbir nesle nasip olmayacak bir tecrübemiz oldu hiçbir neslin de belki karşılaşmadığı bir ihanetimiz oldu” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Dr. M.Mücahit Küçükyılmaz daha sonra katılımcılara kitabını imzaladı.