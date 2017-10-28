Cumhurbaşkanından Hülagü'ye davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Beştepe’de verilecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu yarın yapılıyor. Beştepe Millet Sarayı’nda yapılacak olan bu özel davete ilimizden de Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’de davet edildi.