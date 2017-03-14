Cumhurbaşkanı’nın İzmit ziyareti

16 Nisan’da yapılacak Anayasa Referandumu öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, Türkiye’yi meydan meydan dolaşıyor, halka neden “EVET” denilmesi gerektiğini anlatıyorlar. Belli ki, Kocaeli’yi yine Erdoğan üstlenmiş. En son 10 ay önce gelmişti. Yeni bir “Açılış Bayramı” programı için Erdoğan, pazar günü bir kez daha Perşembe Pazarı alanındaydı.

İlimizdeki AK Parti Teşkilat yöneticileri için, Erdoğan’ın ilimize ziyaretleri her zaman çok, ama çok önemli bir olay haline getirilir. AK Partililer, özellikle Perşembe Pazarı alanında toplanacak insan sayısı ile ilgilenirler. “Alanda 100 bin kişi var mıydı, yok muydu?” bunu tartışırlar.

Oysa, Cumhurbaşkanı İzmit’e geliyorsa, parti yöneticilerinin miting alanını doldurmak için kendilerini paralamalarına hiç gerek yoktur. Bu şehirde insanlar Erdoğan’ı seviyorlar. Denilse ki, “Cumhurbaşkanı şu gün şu vakit otobüsle (veya helikopterle) şuradan geçecek, halka el sallayacak” o güzergâha sırf el sallamak, Erdoğan’ı görmek için on binlerce kişi toplanır. Yani, Erdoğan mitinglerinde meydanı doldurmak için özel bir çabaya, kendini paralamaya, hırs yapmaya pek gerek yoktur.

Teşkilatın asıl görevi zamanlamayı iyi ayarlamak, meydana toplanan halkı mümkün olan en kısa süre bekletmek olmalıdır. Erdoğan mitinginin saati 16.00 olarak açıklandı. Oysa, pazar günü saat 16.00’da Cumhurbaşkanı’nın İstanbul programı devam ediyordu. İnsanlar ilçelerden, köylerden geldiler. Saat 16.00’da meydan dolmuştu, ama Cumhurbaşkanı yoktu.

Geçen seçim döneminde CHP örgütü İzmitlilere yalan söylemişti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun İzmit’e geliş saati, o saatte Ankara’da bir cenaze töreninde olacağı bilinmesine rağmen erken ilan edilmişti. Miting alanına gelen halk -ki hava çok sıcaktı- bir süre beklemiş, Kılıçdaroğlu’nun ortalıkta olmadığını görünce, alan boşalmıştı.

Pazar günü Cumhurbaşkanı’nın Perşembe Pazarı mitingi, ilan edilen saatten 2 saat gecikmeyle başladı. Mitingleri klimalı, kaloriferli Mercedes’lerin içinden takip edenler bilmez. Perşembe Pazarı alanında tıklım tıkış ortamda saatlerce ayakta dikilmek kolay iş değildir. Çişiniz gelse, donunuza bile yapamazsınız.

Cumhurbaşkanı’nın İzmit’e gelişinin gecikeceğinden son ana kadar Kocaeli teşkilatının da haberi olmadığına inanmak istiyorum. Eğer bu mitingin başlangıcının saat 18.00’i bulacağı biliniyor - ya da en azından tahmin ediliyor- duysa, buna rağmen 100 bini aşkın insan saat 16.00’dan önce Perşembe Pazarı alanında toplandıysa, bu Cumhurbaşkanını seven, O’nu görmek için çıldıran insanlara yapılmış büyük bir haksızlıktır.

Pazar günü İzmit mitingini evde televizyondan baştan sona izledim. Cumhurbaşkanı ne zaman İzmit Perşembe Pazarı alanında kürsüye çıksa, o muhteşem kalabalığı görse, yüzü bir başka türlü gülüyor. Yine İzmit Meydanı Cumhurbaşkanı’nı çok mutlu etti. Müthiş kalabalıktı, coşkulu kalabalıktı. Erdoğan İzmit konuşmasında yerel konulara neredeyse hiç değinmedi. Oysa her defasında o meydanda bizim şehrimizdeki yerel yönetim hizmetlerini, bu şehre yapılan yatırımları birkaç cümleyle de olsa mutlaka anlatır, Kocaeli’yi Türkiye’ye örnek gösterirdi.

Erdoğan’ın kürsüye, o andaki hava sıcaklığına oranla çok kalın denebilecek bir paltoyla çıkması, konuşması sırasında bir ara cebinden mendil çıkartıp, burnunu silmesi dikkatimi çekti. Türkiye zor dönemden geçiyor. Gündem çok yoğun. Böyle bir dönemde Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olmak, üstelik çok önemsenilen bir referandum kampanyasını yürütmek hiç kolay olmasa gerek.

Cumhurbaşkanı Moskova’ya gidiyor, saatlerce çok önemli toplantılarda bulunuyor, oradan dönüyor, Hollanda, Almanya ile boğuşuyor. Bir yandan da “EVET” kampanyası yürütüyor. Herkesin altından kalkabileceği bir tempo olmasa gerek.

Erdoğan bence İzmit mitinginde çok önemli bir konuşma yaptı. Bütün cümleleri özenle seçilmişti. Perşembe Pazarı alanından Dünya’ya önemli mesajlar verdi. Hiç yerel unsurun bulunmadığı İzmit konuşmasında Cumhurbaşkanı üç konuyu öne çıkarttı:

1)- Faşist Avrupa’nın Türkiye tavrı.

2)- 15 Temmuz’daki hain FETÖ kalkışması.

3)- 16 Nisan’da neden “EVET” denilmesini istediği.

Erdoğan, bir ara miting alanında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sesini dinletti. Kılıçdaroğlu’nun “Bu sistemde Cumhurbaşkanı ile Başbakan farklı partilerden olursa işler karışır” manasına gelen sözlerinin bir dil sürçmesi olmadığını, CHP Genel Başkanı’nın gerçekten bu değişikliğin özünü kavramamış olduğunu düşünenlerdenim. Erdoğan bu sözleri üzerinden CHP Genel Başkanı’nı eleştirirken çok önemli bir laf daha söyledi:

“Merak etmeyin Kemal gidici” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın bu tespitinin de doğru olduğunu düşünüyorum. Erdoğan, “ Genel Başkan olarak 8 seçim kaybetti. Demokrasilerde bir lider bir seçim kaybettiğinde gider. Ama Kemal Bey hala koltuğunda duruyor. Yakındır, Kemal gidicidir” dedi.

16 Nisan’da sandıktan “HAYIR” çıkarsa, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’yi yönetmesi zorlaşır.

Sandıktan “EVET” çıkarsa, Kemal Kılıçdaroğlu, 2019’daki seçimlere CHP Genel Başkanı olarak giremez. Mutlaka, CHP’de bir değişim yaşanması gerekecektir.

Sonuç itibariyle, AK Parti Kocaeli teşkilatlarının, belediyelerin bir Erdoğan mitinginden daha yüz akıyla çıktıklarını söyleyebiliriz. Ama miting alanındaki kalabalık, 16 Nisan sonuçları için yegane gösterge değildir. Bu kentteki seçmen sayısı, pazar günü Perşembe Pazarı alanını dolduran kalabalığın 10 katından fazladır. Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda “16 Nisan gecesi, Kocaeli’deki sonucu dikkatle takip edeceğim” dedi. Miting alanında Erdoğan’a mahcup olmayan teşkilatın, 16 Nisan gecesi sandıktan çıkacak sonuçlarda da mahcup olmaması için gerçekten çok çalışması gerekiyor.

Hastalanınca doktora gitmek lazımmış

40 yılı aşkın süredir bu mesleğin içindeyim. Bunca zaman içinde “Ban hastayım” diyerek kaytardığımı hiç hatırlamıyorum. Ama geçen hafta 3 gün gerçekten hastaydım ve evde yattım. Yazı yazacak halim de yoktu.

Tanıyanlar bilir, tuhaf adamımdır. Özellikle günümüzdeki sağlık sistemine karşı güvensizliğim var. Çok gereksiz ileri tetkiklerin yapıldığını, sektörün “Ben hastayım” diyen birini yakaladığında, O’nun üzerinden devletten para kazanmak adına gereksiz ameliyatları bile göze aldığını düşünürüm. Yaş ilerledikçe, zaten özenli bakılmayan vücut teklemeye başlıyor. Ama ben her hastalandığımda doktora gitmekten kaçındım. Sanki gitsem, tahlil yapılsa, başıma önemli işler açılacak, hayatımın bütün lüksü bitecek diye çekindim.

Ancak son bir aydır, gerçekten kötü hissediyordum. Her zamanki gibi hiç doktora gitmeden bu sıkıntıları da aşarım diye düşünürken, her gün biraz daha kötüledim. Vücudum şişmeye başladı. Nefes alamaz, geceleri uyuyamaz hale geldim. Anlatmıştım. Sonunda Cihan Hastanesi’ne gittim. Tahliller, tetkikler falan. Kalp çalışmıyormuş. Vücut bu nedenle su topluyormuş. Akciğerlerim bile su içinde kalmış.

İlaçlar verdiler. Üç günde kendimi toparladığımı hissediyorum. Demek ki, hastalanınca inat etmemek, doktora gitmek lazımmış. Tedavim henüz bitmiş değil. Önümüzdeki günlerde de zaman zaman bu köşenin boş kaldığını görebilirsiniz. Ay sonunda birkaç gün hastanede yatmam da gerekecek. Ama şuna emin olun. Kendimi iyi hissettiğim sürece yazmaya devam edeceğim. Hastalığım nedeniyle evde yatarken hatır soran, iyi dileklerini ileten bütün dostlara, okurlara teşekkür ederim.